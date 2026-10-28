Reta final: Sport tenta repetir sequência positiva do primeiro turno para chegar aos playoffs

Leão venceu três jogos em sequência entre abril e maio; equipe precisa de arrancada semelhante para manter vivo o sonho do acesso na Série B

Equipe do Sport em jogo na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

A três rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport precisa transformar a reta final em uma arrancada para alcançar o G-6. Na sétima colocação, com 54 pontos, o Leão está a um ponto do CRB, atual sexto colocado, e tem pela frente uma sequência decisiva para tentar entrar no grupo que garante vaga nos playoffs do acesso.

Para isso, pode buscar inspiração em um momento vivido ainda no primeiro turno, quando conquistou três vitórias consecutivas e ganhou força na competição.

Entre 25 de abril e 9 de maio, o Rubro-Negro venceu Novorizontino, Ceará e Ponte Preta em sequência. Foram três resultados positivos que ajudaram a impulsionar a campanha leonina: 1 a 0 sobre o Novorizontino, na Ilha do Retiro; 2 a 0 diante do Ceará, também em casa; e 3 a 1 contra a Ponte Preta, em Campinas.

Agora, com a margem de erro reduzida, repetir uma série de resultados desse tipo pode ser fundamental para o Sport chegar à última rodada com chances reais de classificação.

Além de fazer sua parte, porém, a equipe pernambucana precisa acompanhar os resultados dos concorrentes diretos, especialmente CRB e Atlético-GO, que também disputam as últimas vagas no G-6.

O Leão da Praça da Bandeira já vem de um triunfo crucial na rodada passada. Na Ilha do Retiro, bateu o Criciúma por 2 a 1.

Três jogos para mudar o cenário

O primeiro desafio do Sport será contra o Botafogo-SP, neste sábado (31), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O adversário chega embalado por quatro vitórias consecutivas e tenta consolidar sua recuperação na Série B, o que aumenta o grau de dificuldade do confronto.

Depois, o Leão enfrenta o Operário, fora de casa, no estádio Germano Krüger. A equipe encerra sua participação na competição diante do Goiás, na Ilha do Retiro.

Diferentemente do primeiro turno, quando as três vitórias consecutivas vieram em um cenário diferente da campanha, agora cada resultado pode ter impacto direto na classificação. Um tropeço pode complicar as contas do Sport.