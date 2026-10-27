Reta final da Série B: veja as sequências de Sport, CRB, Criciúma e Atlético-GO pelo G-6

Leão tem três rodadas para buscar uma vaga nos playoffs do acesso e depende de uma combinação de resultados; Criciúma, CRB e Atlético-GO também estão na briga

CRB, Sport, Atlético-GO e Criciúma (Francisco Cedrim/CRB, Paulo Paiva/Sport, Raphael Teixeira/Atlético-GO e Cleiton Ramos/Criciúma)

A disputa pelas últimas vagas no G-6 da Série B entra em sua fase decisiva com quatro equipes separadas por apenas cinco pontos. O Sport aparece em sétimo lugar, com 54 pontos, e precisa transformar os três jogos restantes em uma arrancada para alcançar a zona de classificação aos playoffs do acesso.

À frente do Leão estão Criciúma e CRB, enquanto o Atlético-GO aparece logo atrás, adversários que também chegam à reta final com objetivos em aberto e sequências que podem definir o destino de cada campanha.



O Criciúma ocupa a quinta colocação, com 59 pontos, enquanto o CRB é o sexto, com 55. Logo depois, Sport e Atlético-GO somam 54 pontos, mas o Rubro-Negro Pernambucano leva vantagem no critério de gols marcados: são 47 contra 42 do time goiano. O Leão, portanto, depende de uma combinação de resultados para entrar no G-6, mas ainda tem três partidas para tentar mudar o cenário.

Além de fazer sua parte, o Sport precisa torcer por tropeços dos concorrentes diretos, especialmente do CRB, que ocupa a última posição de classificação, e do Atlético-GO, que vem logo atrás na tabela.

SPORT



A sequência rubro-negra começa neste sábado (31), contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O adversário chega embalado por uma arrancada que o afastou do risco de rebaixamento e acumula quatro vitórias consecutivas. O momento do time paulista torna o confronto um desafio importante para o Sport, que não pode desperdiçar pontos se quiser seguir vivo na disputa pelo acesso.

Depois, o Leão volta a atuar fora de casa diante do Operário, no Estádio Germano Krüger. A campanha será encerrada na Ilha do Retiro, contra o Goiás. Com três rodadas pela frente, o Sport precisa buscar o máximo de pontos possível e acompanhar de perto os resultados dos rivais, já que a diferença para o G-6 é de apenas um ponto.

O principal obstáculo está justamente na necessidade de conciliar desempenho próprio e resultados paralelos. Mesmo que vença seus compromissos, o Sport ainda pode depender de tropeço do CRB.

CRB

Atual sexto colocado, com 55 pontos, o CRB tem a vantagem de depender apenas de seus resultados para defender a posição, embora a proximidade dos adversários não permita margem para descuidos.

A sequência começa na próxima segunda-feira (2), contra o Goiás, na Serrinha. Depois, o Galo enfrenta o Náutico, que luta para escapar do rebaixamento, nos Aflitos. Na última rodada, recebe o Ceará no Rei Pelé, em Maceió.

O calendário coloca o CRB diante de confrontos com objetivos diferentes, mas igualmente importantes. O time alagoano precisa somar pontos para permanecer no grupo de classificação e evitar que Sport e Atlético-GO ganhem a vaga na reta final.

CRICIÚMA



Na quinta colocação, com 59 pontos, o Criciúma é o melhor posicionado entre os quatro concorrentes.

A equipe catarinense tem quatro pontos de vantagem sobre o CRB e cinco sobre Sport e Atlético-GO, o que lhe dá uma margem maior para administrar as últimas rodadas.

O primeiro compromisso será na sexta-feira (30), contra a Ponte Preta, lanterna da competição, em casa. Na sequência, o Tigre enfrenta o Vila Nova fora de casa, no estádio OBA, e encerra a campanha diante do Novorizontino, atual líder da Série B, no Heriberto Hülse.

Apesar da vantagem na tabela, o Criciúma ainda terá pela frente dois adversários do topo da tabela e que podem dificultar a reta final.

ATLÉTICO-GO

O Atlético-GO também soma 54 pontos e ocupa a oitava colocação, atrás do Sport pelo número de gols marcados. A equipe goiana ainda tem três jogos para tentar ultrapassar os concorrentes e entrar no G-6.

O primeiro compromisso será contra o Fortaleza, na Arena Castelão, na próxima segunda-feira (2). O adversário ocupa a quarta colocação, o que torna o confronto um teste importante para as pretensões do Atlético-GO nesta reta final.

Na sequência, o time goiano volta a atuar fora de casa, diante do Athletic, em São João del-Rei. A equipe encerra sua participação na Série B contra o Cuiabá, em casa.

Com a mesma pontuação do Sport, o Atlético-GO continua vivo na disputa e pode se beneficiar de qualquer tropeço do rival pernambucano. A diferença de cinco gols marcados, no entanto, coloca o Leão em vantagem no momento.