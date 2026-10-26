Sem os gols de Barletta, Sport teria 13 pontos a menos na briga pelo G-6 da Série B

Atacante mudou o resultado de sete jogos a favor do Leão e tem participação direta na campanha rubro-negra

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

No Sport, Chrystian Barletta tem sido um dos principais nomes na briga pelo G-6 da Série B. De acordo com levantamento do Portal 91, perfil de estatísticas do futebol, os gols do atacante mudaram o resultado de sete partidas a favor do Rubro-Negro. Sem os tentos decisivos do atacante, o Leão teria 13 pontos a menos na competição.

O impacto aparece diretamente na classificação. Com 54 pontos somados, o Sport ocupa a disputa pelas primeiras posições e tenta garantir um lugar entre os seis primeiros. Sem os gols de Barletta que alteraram o desfecho dos jogos, porém, a equipe teria apenas 41 pontos.

A diferença de 13 pontos mudaria completamente o cenário rubro-negro. Em vez de lutar por uma vaga nos playoffs de acesso, o clube estaria matematicamente sem pretensões de alcançar a Série A.

Gols que mudaram a campanha

O número de pontos associados aos gols de Barletta ajuda a dimensionar a importância do atacante para o Sport. Em sete partidas, os tentos do jogador foram determinantes para que o time conquistasse pontos que, sem eles, não estariam na conta rubro-negra.

Com a disputa pelo G-6 apertada, o Sport depende de regularidade para permanecer entre os candidatos ao acesso. Nesse contexto, ter um jogador capaz de decidir partidas representa um diferencial importante.

A contribuição de Barletta também ficou evidente na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, na Ilha do Retiro. O atacante marcou os dois gols rubro-negros, incluindo o da vitória, de pênalti, e chegou a 16 tentos na temporada, sendo 13 pela Série B.

Vila Nova 0 x 1 Sport: gol da vitória;

Sport 2 x 1 Juventude: marcou um dos gols;

Londrina 1 x 2 Sport: marcou um dos gols;

Sport 2 x 0 Náutico: marcou os dois gols da vitória no clássico.

Sport 2 x 1 Criciúma: marcou os dois gols;

Sport 3 x 3 Botafogo-SP: marcou duas vezes no empate.

Sport 2 x 2 Avaí: marcou um dos gols;

Barletta entre os artilheiros

O desempenho coloca o atacante entre os principais goleadores da competição. Segundo os dados apresentados, Barletta soma 10 gols na Série B e aparece empatado com Gabriel Boschilia, do Operário. À frente deles estão Mikael, do CRB, e Robson, do Novorizontino.

Outro dado interessante é da artilharia histórica do Sport na Segundona. Ao balançar duas vezes as redes diante do Criciúma, Barletta igualou Marcos Aurélio como maior artilheiro do Leão na história da competição, ambos com 22 tentos anotados.



