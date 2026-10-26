Sport promove quinta edição do Torcedor Nota 10 com alunos de Igarassu na Ilha do Retiro

Iniciativa levou estudantes da rede pública ao estádio para acompanhar a vitória sobre o Criciúma pela 35ª rodada da Série B

Programa Torcedor Nota 10 em Sport x Criciúma, na Ilha do Retiro (Igor Cysneiros / SCR)

O Sport realizou, na última sexta-feira (23), a quinta edição do Programa Torcedor Nota 10, iniciativa voltada à inclusão, à educação e ao incentivo ao esporte entre estudantes da rede pública de ensino.

Nesta edição, alunos do Centro de Educação Integral Cecília Maria Ribeiro, localizado em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, acompanharam de perto a vitória rubro-negra por 2 a 1 contra o Criciúma, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro.

O Programa Torcedor Nota 10 busca aproximar crianças e adolescentes do futebol e do Sport por meio de experiências no estádio, promovendo inclusão e fortalecendo o vínculo entre o clube e as novas gerações de torcedores.

Diretor executivo de Comunicação do Sport e coordenador do programa, Diego Pérez destacou o papel social da iniciativa na aproximação dos jovens com o clube e na criação de novas experiências.

“O Programa Torcedor Nota 10 oportuniza, inclui e realiza sonhos. É uma ponte importante para transformar sonhos em realidade, levando muitos sorrisos a tantos alunos e também ajudando a formar novos torcedores para o Sport. Presenciar essa emoção deles nos motiva muito e também emociona bastante”, afirmou.

A experiência também foi destacada pelo gestor do Centro de Educação Integral Cecília Maria Ribeiro, Deyvisson Alípio.

“Proporcionar esse momento para os nossos estudantes é de um valor incalculável. A integração entre a escola e o ambiente esportivo estimula a cidadania, amplia horizontes e cria memórias inesquecíveis para a vida de cada um deles”, declarou.

Entre os participantes, Heitor Dias, de 14 anos, esteve pela primeira vez na Ilha do Retiro.

“Nunca tinha vindo à Ilha do Retiro e a sensação é indescritível. Ver o campo de perto, a torcida e toda a atmosfera do estádio é algo emocionante demais. É um dia que vou guardar para sempre”, relatou.

Também aos 14 anos, a estudante Jacielly Régis destacou a importância de iniciativas que ampliam o acesso de jovens da rede pública a experiências como essa.

“É um programa incrível e de muita importância para todos nós. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de vir a um jogo, e ter essa porta aberta através da nossa escola faz toda a diferença. Foi uma experiência maravilhosa sentir de perto o carinho e a grandeza do Sport”, completou.