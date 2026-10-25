Sport tem apenas uma vitória fora de casa contra o Botafogo-SP; veja o retrospecto

Leão da Ilha visita o clube de Ribeirão Preto em mais um jogo decisivo na luta por uma vaga no G-6 da Série B

Barletta, atacante do Sport, em jogo contra o Botafogo-SP (Paulo Paiva/SCR)

Seguindo na luta por um lugar no G-6, o Sport visita o Botafogo-SP no próximo sábado (31), às 16h, em jogo válido pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após vencer o Criciúma por 2 a 1 na Ilha do Retiro, o Leão quer manter o embalo diante dos paulistas. Porém, ao longo da história, soma apenas uma vitória como visitante contra o adversário.

Ao todo, as equipes já se enfrentaram seis vezes, com o time de Ribeirão Preto como mandante, registrando quatro empates e uma vitória para cada lado.

Retrospecto recente como visitante

Os três jogos mais recentes entre os clubes na casa do Botafogo-SP aconteceram pela Série B.

Em 2024 e 2023, as equipes empataram por 1 a 1. Já em 2019, o Leão da Ilha, que conquistou o acesso naquele ano, venceu por 2 a 0, com gols de Élton e Guilherme.

Botafogo-SP vive grande momento

Após lutar contra o rebaixamento, o time treinado por Cláudio Tencati vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

Assim, a equipe chega para encarar o Sport já sem chances de queda para a Série C de 2027.

Retrospecto geral é favorável ao Sport

Somando todos os jogos, as equipes se enfrentaram 14 vezes, com seis vitórias do Leão, cinco empates e três triunfos do Botafogo-SP.

O último confronto aconteceu na 17ª rodada da atual Série B, na Ilha do Retiro, e foi marcado por um empate de seis gols.

Ainda sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, o Sport chegou a ficar atrás no placar duas vezes, mas buscou o resultado com gols de Benevenuto e Barletta, que marcou duas vezes.

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