Decisivo, Barletta comenta foco do Sport pelo G-6: "Tem que dar na raça, na vontade"

Autor dos dois gols na vitória sobre o Criciúma, atacante classificou os compromissos restantes como finais na luta pelo acesso

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Decisivo na vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Criciúma, nesta sexta-feira (23), na Ilha do Retiro, Chrystian Barletta destacou a capacidade de reação da equipe para conquistar os três pontos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Autor dos dois gols rubro-negros, o camisa 30 reconheceu as dificuldades de marcação no primeiro tempo, pediu ajustes para evitar gols nos minutos finais e valorizou a entrega do elenco e o apoio da torcida.

Em entrevista à TV Sport após a partida, Barletta avaliou que o Leão conseguiu corrigir o posicionamento defensivo durante o intervalo e melhorar o desempenho na etapa final. Apesar disso, lamentou o empate sofrido nos acréscimos, antes de garantir a vitória com uma cobrança de pênalti aos 54 minutos.

“Uma partida muito difícil, né? Eu acho que no primeiro tempo ali, no começo, a gente não estava encaixando um pouco na marcação. Depois a gente ajustou no intervalo. Conseguimos fazer o gol ali. Eu acho que a gente não pode tomar um gol no final, assim, nessas partidas decisivas. Eu acho que a gente tem que ajustar esse ponto”, afirmou.

Raça e apoio da torcida

O atacante também ressaltou a importância da entrega dos jogadores para superar as dificuldades do confronto. Depois de abrir o placar com uma jogada individual, Barletta viu o Criciúma empatar com Fellipe Mateus, mas voltou a decidir ao converter o pênalti no último lance da partida.

“Mas, glória a Deus, hoje nós conseguimos buscar a virada. É isso, quando não dá mais na perna, na técnica, tem que dar na raça, na vontade. O Sport é isso, a Ilha do Retiro é isso”, declarou.

Barletta ainda agradeceu à torcida rubro-negra, que compareceu à Ilha do Retiro para apoiar a equipe em um momento importante da competição. O atacante reforçou que a presença dos torcedores será fundamental nos compromissos restantes da Série B.

“Agradecer pela presença da torcida, por nunca nos abandonar. Nessa reta final é muito importante, principalmente nos jogos em casa. Então é isso, agradecer. Agradecer a Deus também pelo gol. E é isso, bora pra cima”, disse.

Três finais pela frente

Com a vitória, o Sport chegou aos mesmos pontos do Atlético-GO, primeiro time dentro do G-6, mas permaneceu na sétima colocação por ter saldo de gols inferior. Restam três partidas para o Leão na Série B, e Barletta tratou os compromissos como "decisões" na busca pelo acesso.

Depois do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, o Sport terá Operário, fora, e Goiás, na Ilha do Retiro, em sequência decisiva por numa vaga na zona de playoffs.