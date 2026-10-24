Barletta decide, e Sport vence o Criciúma na Ilha para encostar no G-6 da Série B

Camisa 30 marcou os dois gols do Leão no triunfo por 2 a 1, na Ilha do Retiro; equipe igualou a pontuação do Atlético-GO

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport venceu o Criciúma por 2 a 1 nesta sexta-feira (23), na Ilha do Retiro, em uma partida dramática pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Autor dos dois gols rubro-negros, Chrystian Barletta foi decisivo para garantir os três pontos.

O atacante abriu o placar com um golaço aos 31 minutos do segundo tempo e, depois de o Tigre empatar nos acréscimos, converteu um pênalti aos 54 minutos para decretar a vitória.

Com os dois tentos diante do Criciúma, Barletta chegou a 16 gols na temporada, sendo 13 pela Série B.

O resultado faz o Leão encostar no G-6 da competição, na sétima posição, agora com 54 pontos, empatando com o Atlético-GO, que abre a zona de playoffs, mas acima no saldo de gols. O próximo compromisso rubro-negro será contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no sábado (31), às 16h.

Depois do Botafogo-SP, o Sport terá Operário, fora, e Goiás, na Ilha do Retiro, em sequência decisiva por uma vaga na zona de playoffs.

VITÓRIA DO LEÃO! É O SPORT CLUB DO RECIFE! CHRYSTIAN BARLETTA VOCÊ É F***! VAMOOOOOOOO! https://t.co/HTOhJSYquH — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 24, 2026

PRIMEIRO TEMPO

O Criciúma começou melhor e levou perigo logo nos primeiros minutos. Aos 1, Otero recebeu dentro da área e finalizou, mas a defesa rubro-negra bloqueou. Na sequência, o meia cruzou com perigo, e Diego Gonçalves quase alcançou a bola no primeiro pau.

O Tigre seguiu encontrando espaços na defesa do Sport. Aos dois minutos, Thiago Couto precisou se antecipar para afastar uma bola lançada em profundidade. O time catarinense controlava as ações, embora apresentasse dificuldades para concluir as jogadas.

O Leão começou a responder a partir dos 15 minutos. Após uma saída errada do goleiro Airton, Clayson ficou com a bola e finalizou de longa distância, exigindo a defesa do arqueiro. Dois minutos depois, Diego Hernández acionou Perotti, que fez boa jogada individual e bateu forte. Airton voltou a defender.

Aos 23, Marcelo Hermes quase abriu o placar para os visitantes após desvio de cabeça de Diego Gonçalves. A bola passou perto do ângulo direito de Thiago Couto. O goleiro rubro-negro também trabalhou aos 26, quando defendeu uma finalização cruzada de Ronald.

O Criciúma manteve a pressão e criou outra boa oportunidade aos 32 minutos. Perotti fez a parede dentro da área e devolveu para Willian Oliveira, que finalizou rasteiro no canto direito. Thiago Couto se esticou e salvou o Sport.

A equipe pernambucana ainda tentou chegar com Barletta, que recebeu passe de Diego Hernández e cruzou na direção de Perotti aos 36, mas César Martins conseguiu afastar. Sem conseguir transformar as chegadas em gols, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final começou com o Criciúma novamente tentando pressionar. Logo no primeiro minuto, Marcelo Hermes finalizou após cruzamento de Willean Lepo, mas a bola passou perto do gol rubro-negro. O Sport respondeu aos sete, quando Barletta tentou surpreender Airton com uma finalização do meio de campo, mas mandou para fora.

O jogo ganhou intensidade aos poucos. Aos 20 minutos, Barletta arrancou em velocidade e tocou para Neto Pessoa, mas Airton conseguiu afastar a bola no último instante. Dois minutos depois, Nicolas subiu mais alto que Habraão e cabeceou no canto esquerdo de Thiago Couto, na primeira boa chegada do Criciúma na etapa final.

Aos 31 minutos, o Sport finalmente abriu o placar. Após uma tentativa de corte mal executada por Marcelo Hermes, a bola sobrou para Chrystian Barletta. O camisa 30 avançou, construiu a jogada individual e soltou uma bomba. Airton ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o golaço rubro-negro. 1 a 0.

Com a vantagem, o Leão ficou mais com a bola e tentou administrar o resultado. Aos 41, Edson Lucas teve a chance de ampliar dentro da área, mas demorou a finalizar e acabou bloqueado pela defesa catarinense.

Quando a vitória parecia encaminhada, o Criciúma chegou ao empate. Aos 46 minutos, após uma bola levantada na área, Waguininho desviou de cabeça para trás, e Fellipe Mateus acertou uma finalização de voleio para deixar tudo igual na Ilha do Retiro. 1 a 1.

O Sport não desistiu. Aos 50, Barletta fez outra jogada individual e quase encontrou Willian Oliveira livre para finalizar. Dois minutos depois, o volante foi derrubado dentro da área, e o árbitro marcou pênalti para o Leão.

A responsabilidade ficou novamente com Barletta. Aos 54 minutos, o atacante cobrou com frieza, tocando a bola no meio do gol enquanto Airton escolheu um dos lados. Foi o segundo gol do camisa 30 na partida e o lance que garantiu os três pontos ao Sport no último lance do confronto. 2 a 1.

???????????????????????? é um substantivo que indica a qualidade do que é frio, a ausência de calor físico, baixa temperatura. Também pode significar serenidade, sossego e tranquilidade em momentos difíceis! ?? https://t.co/s0lcPgDOJ0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 24, 2026

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Claudinho (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí Lopes; William Oliveira, Patrick de Paula (Zé Gabriel) e Diego Hernández (Fernando Sobral); Clayson (Edson Lucas), Barletta e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso.

CRICIÚMA: Airton; Rodrigo (Romarinho), Luciano Castán e Cesar Martins (Bruno Alves) ; Willean Lepo, Marcelo Hermes; Ronald Lopes, Fellipe Mateus, Jonata Robert (Nicolas) e Otero (Waguininho); Diego Gonçalves (Gui Lobo). Técnico: Umberto Louzer.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Schumacher Marques Gomes (PB)

Quarto Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)

Gols: Barletta (31'/2ºT e 54'/2ºT), Fellipe Mateus (46'/2ºT)

Cartões amarelos: Willean Lepo (CRI), Gui Lobo (CRI)

Público: 14.801

Renda: R$ 355.188,00