Soso exalta reação do Sport na vitória sobre o Criciúma: "Nosso espírito é de luta"

Treinador valorizou o esforço do elenco na vitória por 2 a 1 na Ilha do Retiro e ressaltou a capacidade de adaptação da equipe durante a partida

Mariano Soso, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Criciúma, nesta sexta-feira (23), na Ilha do Retiro, foi marcada pela reação rubro-negra nos minutos finais.

Após sair na frente com Chrystian Barletta, sofrer o empate nos acréscimos e garantir os três pontos em cobrança de pênalti do camisa 30, o Leão recebeu elogios do técnico Mariano Soso, que valorizou o esforço do elenco e a capacidade de adaptação durante a partida pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Na avaliação do treinador argentino, o Sport teve dificuldades na primeira etapa, principalmente para manter a posse de bola e executar a pressão sobre a saída adversária. No segundo tempo, porém, a equipe conseguiu se reorganizar e responder melhor às exigências do confronto.

“Quero parabenizar os jogadores. Fizeram um esforço muito grande contra um time que eu não só respeito, mas que ninguém falou que ia ser fácil”, afirmou Soso.

O comandante reconheceu os desajustes iniciais na marcação e explicou que a equipe precisou modificar seu comportamento ao longo do jogo.

“Na primeira metade, o Sport não teve tanta posse de bola. Tivemos desajustes para fazer pressão. Fizemos encaixes que não foram a tempo. No segundo tempo, acho que os jogadores fizeram uma boa organização do jogo. Melhorou o momento sem bola”, avaliou.

Adaptação e resistência

Soso também destacou a capacidade do Sport de interpretar os diferentes momentos da partida e encontrar alternativas para superar um adversário que, segundo ele, vinha apresentando solidez defensiva. O treinador lembrou que o Criciúma havia sofrido apenas um gol nas cinco rodadas anteriores.

“Nosso time tem a virtude da adaptabilidade. Isso é muito importante: interpretar qual necessidade o jogo tem e ter respostas que sejam boas”, declarou.

Para o argentino, a vitória ganhou ainda mais importância pelo momento da competição e pela qualidade do adversário. O resultado também encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória do Sport em casa, conforme destacou o treinador.

“É uma vitória significativa pela dimensão do time do Criciúma e também por essa reta final. Resolver o jogo de hoje era muito importante”, disse.

O treinador ressaltou ainda a postura dos jogadores diante da pressão e a capacidade de não desistir mesmo depois de sofrer o empate nos acréscimos. Para Soso, a reação apresentada na Ilha do Retiro está ligada à identidade que ele busca consolidar no elenco.

“Nosso espírito é um espírito de luta. Acho que isso também faz parte do caminho”, afirmou.

Foco no próximo compromisso

Com a vitória, o Sport chegou aos mesmos pontos do Atlético-GO, primeiro time dentro do G-6, mas permaneceu na sétima colocação por ter saldo de gols inferior. A equipe agora volta as atenções para o próximo compromisso, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no sábado (31), às 16h.

Soso ressaltou que a preparação precisará considerar as características específicas do próximo adversário e defendeu que o elenco mantenha o foco em cada partida, sem antecipar etapas na reta final da Série B.

“A exigência do próximo jogo é muito diferente da exigência do Criciúma. Temos uma semana longa e um confronto complexo”, concluiu.