Veja como fica a situação do Sport na Série B depois dos resultados deste sábado (24)

Derrota do Atlético-GO para o Novorizontino coloca o Leão no G-6; pernambucanos e goianos têm 54 pontos, mas o Rubro-Negro da Ilha leva vantagem no critério de gols marcados

Neto Pessoa, Barletta e Edson Lucas em ação pelo Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport está terminando o sábado (24) dentro do G-6 da Série B. A derrota do Atlético-GO por 1 a 0 para o Novorizontino, em Goiânia, permitiu que o Leão assumisse a sexta colocação, posição que abre a zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.

As duas equipes estão empatadas com 54 pontos, mas o Sport leva vantagem no critério de gols marcados: são 47 do time pernambucano contra 42 do Atlético-GO. Com isso, o Rubro-negro ultrapassou o Dragão e passou a ocupar um lugar entre os seis primeiros da competição.

CRB também entra em campo neste sábado

Ainda na disputa pela parte de cima da tabela, o CRB enfrenta o Londrina neste sábado, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O Galo ocupa a oitava colocação, com 53 pontos, e pode mexer na configuração da briga pelas primeiras posições dependendo do resultado.

Com apenas um ponto a menos que Sport e Atlético-GO, o time alagoano também está próximo do grupo que disputa as vagas de acesso. Por isso, o confronto em Maceió é mais um resultado a ser acompanhado de perto pelos rubro-negros nesta reta final da Série B.

Disputa pelo acesso ganha novo capítulo

O resultado em Goiânia alterou a configuração da briga pelo G-6. Antes da partida, o Atlético-GO ocupava a sexta posição, enquanto o Sport buscava espaço entre os primeiros colocados. Com o tropeço do adversário direto, o Leão aproveitou a oportunidade e entrou na zona de classificação.

O empate em pontos, porém, mantém a disputa aberta. A vantagem rubro-negra está no número de gols marcados, critério que coloca o Sport à frente do Dragão neste momento.

Na reta final da Série B, a equipe pernambucana terá de sustentar a posição para seguir na disputa pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

O próximo compromisso rubro-negro será contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no sábado (31), às 16h.

Depois do Botafogo-SP, o Sport terá Operário, fora, e Goiás, na Ilha do Retiro, em sequência decisiva por uma vaga na zona de playoffs.