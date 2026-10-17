Soso cobra união no Sport e mantém esperança por vaga no G-6 da Série B: "Eu não vou parar"

Técnico pede entrega entre os setores do clube e projeta reação nas quatro rodadas finais da Segundona

Mariano Soso, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, nesta sexta-feira (16), na Ilha do Retiro, aumentou a pressão sobre o Sport na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o técnico Mariano Soso reconheceu a frustração pela atuação e pelo placar, mas pediu união entre jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida para manter vivo o sonho de conquistar uma vaga nos playoffs do acesso.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador destacou que o momento exige uma resposta coletiva e reforçou a confiança no grupo rubro-negro, apesar do revés em um confronto direto pela parte de cima da tabela.

“Hoje não foi uma noite sonhada para nós. Mas que postura eu vou ter como treinador deles? Eu acho, e declaro publicamente, que precisamos de unidade e união entre jogadores, comissão, mais torcida, mais diretoria”, afirmou Soso.

O comandante ressaltou que os diferentes setores do clube precisam caminhar juntos para que a equipe consiga reagir nas rodadas restantes da competição. Para ele, a frustração pelo resultado não pode interromper o trabalho nem comprometer a esperança do elenco.

“São partes que têm que encaixar. Encaixar e ir até o final. A gente fica em setembro com energia, com esperança, expectativa. A gente não vai parar. Eu não vou parar”, declarou.

Reação imediata

Com a derrota para o Fortaleza, o Sport permaneceu com 51 pontos e na oitava colocação, momentaneamente fora do G-6. O resultado tornou ainda mais importante a necessidade de voltar a vencer para seguir na disputa pelas primeiras posições.

Soso reconheceu que a equipe precisa transformar a frustração em reação dentro de campo. O treinador também destacou a responsabilidade de apresentar um desempenho que corresponda à expectativa dos torcedores na reta final da Série B. O Leão ainda enfrenta Criciúma, Operário, Botafogo-SP e Goiás.

“Temos um confronto com um time muito complexo. Acho que temos que assumir a responsabilidade de que o time fez bons jogos, mas principalmente tem que resolver depois de uma caída como a de hoje. Tem que sustentar a postura, tem que ter um bom jogo que represente a nossa torcida. E temos que voltar à vitória”, analisou.

O técnico apontou a próxima semana de treinamentos como parte importante da preparação para o compromisso seguinte. Segundo ele, o primeiro objetivo é recuperar o caminho das vitórias para manter o Sport na briga pelo acesso.

Apoio da torcida



Mesmo diante da frustração provocada pela derrota em casa, Soso ressaltou o comportamento dos torcedores e a importância do apoio recebido durante a partida. O treinador afirmou que a entrega dos jogadores e a organização da equipe também precisam ser consideradas, sem desconsiderar o peso do resultado.



“Eu vejo que a torcida hoje fica triste ou desiludida, principalmente pelo resultado. Mas a torcida olha que o time se entrega, que o time se movimenta, que o time é organizado”, disse.



O comandante também relacionou o esforço dos torcedores para comparecer à Ilha do Retiro à responsabilidade dos jogadores de representar o clube. Para Soso, a união não deve ser apenas um discurso, mas uma postura compartilhada por todos.



“Jogamos por nossa família. Jogamos por escrever uma história nova no Sport. Jogamos para a nossa torcida também. O Sport é um time muito grande e tem uma torcida muito grande. Estou falando a verdade. Então, você respeita isso. O esforço que o torcedor fez para encher a Ilha, você respeita”, afirmou.



Ao encerrar a análise, o treinador reforçou que a derrota não deve representar o fim da esperança rubro-negra na competição.



Próximo compromisso



Restando quatro rodadas para o encerramento da Série B, o Sport volta a campo na próxima sexta-feira (23), às 21h, novamente na Ilha do Retiro, diante do Criciúma. A partida será uma oportunidade para o Leão tentar reagir após a derrota para o Fortaleza e continuar na disputa por uma vaga nos playoffs do acesso.