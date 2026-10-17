diariodepernambuco.com.br
Sport
SÉRIE B

Soso cobra união no Sport e mantém esperança por vaga no G-6 da Série B: "Eu não vou parar"

Técnico pede entrega entre os setores do clube e projeta reação nas quatro rodadas finais da Segundona

Gabriel Farias

Publicado: 17/10/2026 às 17:17

Seguir no Google News

Mariano Soso, técnico do Sport /Rafael Vieira/DP Foto

Mariano Soso, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, nesta sexta-feira (16), na Ilha do Retiro, aumentou a pressão sobre o Sport na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o técnico Mariano Soso reconheceu a frustração pela atuação e pelo placar, mas pediu união entre jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida para manter vivo o sonho de conquistar uma vaga nos playoffs do acesso.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador destacou que o momento exige uma resposta coletiva e reforçou a confiança no grupo rubro-negro, apesar do revés em um confronto direto pela parte de cima da tabela.

Veja também:

“Hoje não foi uma noite sonhada para nós. Mas que postura eu vou ter como treinador deles? Eu acho, e declaro publicamente, que precisamos de unidade e união entre jogadores, comissão, mais torcida, mais diretoria”, afirmou Soso.

O comandante ressaltou que os diferentes setores do clube precisam caminhar juntos para que a equipe consiga reagir nas rodadas restantes da competição. Para ele, a frustração pelo resultado não pode interromper o trabalho nem comprometer a esperança do elenco.

“São partes que têm que encaixar. Encaixar e ir até o final. A gente fica em setembro com energia, com esperança, expectativa. A gente não vai parar. Eu não vou parar”, declarou.

Reação imediata

Com a derrota para o Fortaleza, o Sport permaneceu com 51 pontos e na oitava colocação, momentaneamente fora do G-6. O resultado tornou ainda mais importante a necessidade de voltar a vencer para seguir na disputa pelas primeiras posições.

Soso reconheceu que a equipe precisa transformar a frustração em reação dentro de campo. O treinador também destacou a responsabilidade de apresentar um desempenho que corresponda à expectativa dos torcedores na reta final da Série B. O Leão ainda enfrenta Criciúma, Operário, Botafogo-SP e Goiás.

“Temos um confronto com um time muito complexo. Acho que temos que assumir a responsabilidade de que o time fez bons jogos, mas principalmente tem que resolver depois de uma caída como a de hoje. Tem que sustentar a postura, tem que ter um bom jogo que represente a nossa torcida. E temos que voltar à vitória”, analisou.

O técnico apontou a próxima semana de treinamentos como parte importante da preparação para o compromisso seguinte. Segundo ele, o primeiro objetivo é recuperar o caminho das vitórias para manter o Sport na briga pelo acesso.

Apoio da torcida

Mesmo diante da frustração provocada pela derrota em casa, Soso ressaltou o comportamento dos torcedores e a importância do apoio recebido durante a partida. O treinador afirmou que a entrega dos jogadores e a organização da equipe também precisam ser consideradas, sem desconsiderar o peso do resultado.

“Eu vejo que a torcida hoje fica triste ou desiludida, principalmente pelo resultado. Mas a torcida olha que o time se entrega, que o time se movimenta, que o time é organizado”, disse.

O comandante também relacionou o esforço dos torcedores para comparecer à Ilha do Retiro à responsabilidade dos jogadores de representar o clube. Para Soso, a união não deve ser apenas um discurso, mas uma postura compartilhada por todos.

“Jogamos por nossa família. Jogamos por escrever uma história nova no Sport. Jogamos para a nossa torcida também. O Sport é um time muito grande e tem uma torcida muito grande. Estou falando a verdade. Então, você respeita isso. O esforço que o torcedor fez para encher a Ilha, você respeita”, afirmou.

Ao encerrar a análise, o treinador reforçou que a derrota não deve representar o fim da esperança rubro-negra na competição.

Próximo compromisso

Restando quatro rodadas para o encerramento da Série B, o Sport volta a campo na próxima sexta-feira (23), às 21h, novamente na Ilha do Retiro, diante do Criciúma. A partida será uma oportunidade para o Leão tentar reagir após a derrota para o Fortaleza e continuar na disputa por uma vaga nos playoffs do acesso.

mariano soso , série b , Sport
Mais de Sport
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP