Sport é alvo de provocações de Fortaleza e Santa Cruz após derrota na Série B
Após vencer o Leão por 2 a 0, Tricolor do Pici publicou mensagens em tom de provocação; Santa Cruz também entrou na onda com referência à camisa preta do rival
Publicado: 17/10/2026 às 15:12
Marlon Douglas, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)
A derrota do Sport por 2 a 0 para o Fortaleza, nesta sexta-feira (16), na Ilha do Retiro, pela Série B, também repercutiu nas redes sociais. Após o resultado, o Tricolor do Pici e o Santa Cruz publicaram provocações ao Leão, aproveitando o momento.
O Fortaleza, que venceu com gols de Tomás Cardona e Rodriguinho, publicou uma mensagem com referência ao filme 'O Rei Leão'. Na imagem, o mascote do clube aparece com uma coroa e o uniforme tricolor, com a localização do Recife e acompanhado da frase: “Olha, filho. Tudo o que sol toca, é meu Reino”.
Olha, filho. Tudo o que sol toca, é meu Reino. ???? https://t.co/oFqsaCWZM6— Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) October 17, 2026
Em outra publicação, o clube cearense fez uma provocação ao grito de guerra rubro-negro: “Casa! Casa! Casa! Casa! Casa! Recife é muito boa! É mesmo a minha casa! É O LAION! É O LAION! É O LAION!”.
Casa! Casa! Casa! Casa! Casa! Recife é muito boa! É mesmo a minha casa! É O LAION! É O LAION! É O LAION! ????????????— Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) October 17, 2026
Santa Cruz também provoca o rival
O Santa Cruz também aproveitou o resultado para entrar na brincadeira nas redes sociais. O clube coral publicou uma mensagem destacando a camisa preta do Sport, utilizada pela equipe na partida contra o Fortaleza.
“Tem quem vista preto. Tem quem faça história de preto. Garanta a sua nas lojas Reebok e Cobra Coral”, escreveu o Santa Cruz, em referência ao seu uniforme preto, utilizado no jogo do acesso na Série C, contra o Maringá.
Tem quem vista preto. Tem quem faça história de preto. Garanta a sua nas lojas Reebok e Cobra Coral. ???? ???? @fpfpe https://t.co/jEaqVYumfW— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 17, 2026
Com a derrota, o Sport permaneceu com 51 pontos e seguiu momentaneamente na oitava colocação, fora do G-6. Já o Fortaleza chegou aos 60 pontos e continuou em quarto lugar, dentro da zona dos playoffs.
O Leão pernambucano volta a campo na próxima sexta-feira (23), às 21h, novamente na Ilha do Retiro, contra o Criciúma, pela rodada seguinte da competição.