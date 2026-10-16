Sport perde para o Fortaleza na Ilha, segue fora do G-6 e se complica na Série B
Rubro-Negro é derrotado por 2 a 0 em confronto direto pelo acesso
Publicado: 16/10/2026 às 22:43
Claudinho, lateral-direito do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)
O Sport foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 0, nesta sexta-feira (16), na Ilha do Retiro, em confronto direto pela parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.
Em um clássico nordestino importante na disputa por uma vaga no grupo de acesso, o Leão não conseguiu transformar o bom início de partida em gols, perdeu Marcelo Ajul por expulsão antes do intervalo e viu o adversário aproveitar a superioridade numérica para conquistar os três pontos.
Aos 47 do primeiro tempo, Cardona aproveitou cobrança de falta de Maílton e cabeceou para o fundo das redes. A bola cruzou a área e o goleiro Thiago Couto não alcançou, sobrando para o zagueiro tricolor. No segundo tempo, aos 23 minutos, Rodriguinho marcou um golaço ao cobrar falta no ângulo rubro-negro.
Com o resultado, o Sport permanece com 51 pontos e ocupa momentaneamente a oitava colocação, ainda fora do G-6. O Fortaleza, por sua vez, chega aos 60 pontos e se mantém na quarta posição, consolidando sua situação na zona de acesso à Série A. A derrota em casa representa um revés para as pretensões rubro-negras, que ficam mais pressionadas na reta final da competição.
Restando quatro partidas para o fim da Série B, o Leão precisará buscar uma reação imediata para continuar na disputa pelo acesso. O próximo compromisso será novamente na Ilha do Retiro, na sexta-feira (23), às 21h, contra o Criciúma, pela 35ª rodada da competição.
O JOGO
O Sport iniciou a partida com mais presença ofensiva e conseguiu encontrar espaços diante de um Fortaleza que apresentava dificuldades para construir jogadas. Logo nos primeiros minutos, Diego Hernández participou de boas chegadas, e Perotti teve oportunidades para abrir o placar.
Aos cinco minutos, o atacante rubro-negro recebeu em boas condições e finalizou, mas a bola desviou na defesa e saiu para escanteio. Dois minutos depois, Hernández acionou Perotti pelo alto. O centroavante girou e bateu fraco, facilitando a defesa de João Ricardo.
O meia-atacante uruguaio continuou sendo uma das principais opções ofensivas do Leão. Aos 26, avançou pelo lado direito e finalizou com efeito, mandando a bola perto da trave. O Sport também tentou aproveitar as bolas paradas, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em vantagem no placar.
O cenário mudou aos 45 minutos. Marcelo Ajul cometeu falta por trás em Cantillo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Sport com dez jogadores. A expulsão provocou reclamações da torcida rubro-negra.
Dois minutos depois, o Fortaleza aproveitou a oportunidade. Maílton cobrou falta com precisão, e Tomás Cardona apareceu para completar de cabeça e mandar a bola para as redes.
SEGUNDO TEMPO
Na volta do intervalo, o Sport tentou reorganizar a equipe. Zé Gabriel entrou no lugar de Biel, enquanto Edson Lucas substituiu Raí Lopes. O Fortaleza, por sua vez, passou a explorar os espaços deixados pelo adversário, que precisava buscar o empate com um jogador a menos.
A superioridade numérica facilitou a progressão tricolor. O Leão Pernambucano buscou alternativas para reagir. Marlon Douglas e Neto Pessoa entraram durante a etapa final, e o centroavante quase diminuiu aos 29 minutos, quando fez a parede e finalizou com a perna direita. A bola passou raspando a trave direita de João Ricardo.
Aos 23 minutos, veio o segundo gol do Fortaleza. Rodriguinho cobrou falta e acertou uma finalização no ângulo esquerdo de Thiago Couto. O goleiro ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o golaço que ampliou a vantagem tricolor para 2 a 0.
O meia-atacante, que inicialmente seria opção no banco de reservas, começou entre os titulares após Lucas Crispim sentir um problema durante o aquecimento.
Aos 34 minutos, Jaílson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Fortaleza também com 10 jogadores em campo. Mesmo assim, o Sport não conseguiu se impor e foi derrotado por 2 a 0 dentro de casa.
FICHA DA PARTIDA
SPORT 0
Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Habraão (Kervin Andrade) e Raí Lopes (Edson Lucas); Willian Oliveira (Carlos De Pena), Biel (Zé Gabriel) e Patrick de Paula; Diego Hernández (Marlon Douglas), Barletta e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso.
FORTALEZA 2
João Ricardo; Maílton, Neris (Ronald), Cardona (Lucas Gazal), Bastos e Mucuri (Kaio Henrique); Jaílson, Pierre e Rodriguinho; Luiz Fernando (Welliton) e Cantillo. Técnico: Paulo Autuori.
Local: Ilha do Retiro, no Recife
Horário: 20h30
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
Assistentes: Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT) e Isabela Morais Vivas (DF)
Quarto Árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Gols: Cardona (47'/1ºT), Rodriguinho (23'/2ºT)
Cartões amarelos: Marcelo Ajul (SPT), Biel (SPT); Cardona (FOR), Jaílson (FOR)
Cartões vermelhos: Marcelo Ajul (SPT), Jaílson (FOR)
Público: 21.379
Renda: R$ 655.826,00