Soso lamenta expulsão de Ajul, mas defende atuação do Sport na derrota para o Fortaleza

Treinador destaca organização rubro-negra antes do cartão vermelho, reconhece erros na derrota por 2 a 0 na Ilha do Retiro e afirma que seguirá com o grupo até o fim da Série B

Mariano Soso, técnico do Sport (Rafael Vieira / DP Foto )

O técnico Mariano Soso analisou a derrota do Sport por 2 a 0 para o Fortaleza, nesta sexta-feira (16), na Ilha do Retiro, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador destacou a organização da equipe no primeiro tempo, lamentou a expulsão do zagueiro Marcelo Ajul e reconheceu que os erros cometidos ao longo do confronto contribuíram para o resultado negativo.

Na avaliação de Soso, o Sport conseguiu competir diante de um adversário que considera um dos mais qualificados da competição. O treinador também ressaltou as dificuldades enfrentadas pela equipe após ficar com um jogador a menos, aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Ajul recebeu o segundo cartão amarelo.

“Principalmente, eu valorizo muito a organização do nosso time em função de um Fortaleza que tem muita qualidade”, afirmou.

Expulsão e dificuldade de jogar com um a menos

O Sport começou melhor e criou oportunidades para abrir o placar, mas não conseguiu aproveitar as chances. Nos acréscimos do primeiro tempo, Ajul foi expulso após cometer falta por trás em Cantillo. Na cobrança da falta, Maílton encontrou Cardona, que marcou de cabeça e colocou o Fortaleza em vantagem.

Para Soso, a expulsão mudou o contexto da partida e tornou ainda mais difícil sustentar o desempenho rubro-negro diante do adversário.

“Você não pode esquecer que o time tomou uma expulsão. Então, no segundo tempo, acho que os primeiros 15 minutos não foram maus. Sustentou isso, mas, em inferioridade numérica, é muito complexo”, analisou.

O treinador também defendeu o esforço dos jogadores para manter a competitividade mesmo com a desvantagem numérica. Na etapa final, o Fortaleza ampliou com Rodriguinho, que acertou uma finalização no ângulo de Thiago Couto.

“O time se sustentou competindo e redobrou o esforço. Não mostrou vulnerabilidade em passagens do jogo em que tínhamos um jogador a menos”, declarou.

Treinador reconhece erros e mantém confiança no elenco

Apesar de valorizar a organização da equipe, Soso admitiu que o Sport cometeu erros nos dois tempos e não teve precisão suficiente para transformar as oportunidades em gols.

“Tivemos dois erros, sim, no primeiro tempo e no segundo tempo. Acontece”, afirmou o treinador, que também ressaltou a qualidade do elenco do Fortaleza ao avaliar o nível de exigência do confronto.

Mesmo com o resultado negativo em casa, o comandante rubro-negro garantiu que mantém a confiança no grupo para a sequência da Série B.

“Sou um cara muito crítico, eu falo com vocês, mas o desenvolvimento do nosso time deixa com vida o Sport, porque temos comportamentos que são bons. Entendo e divido a resolução do jogo, mas, com esses jogadores, eu vou até o final, cara, até o final”, disse.

Sport na Série B

Com a derrota, o Sport permanece com 51 pontos e ocupa momentaneamente a oitava colocação, fora do G-6. Restando quatro rodadas para o encerramento da Série B, o Leão volta a campo na próxima sexta-feira (23), às 21h, quando recebe o Criciúma, novamente na Ilha do Retiro.