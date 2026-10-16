Sport x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações pela 34ª rodada da Série B

Pedro Perotti, centroavante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport tem pela frente um dos compromissos mais importantes da reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (16), às 20h30, o Leão recebe o Fortaleza na Ilha do Retiro, pela 34ª rodada, em um clássico nordestino que vale muito mais do que a rivalidade regional.

Com 51 pontos e na oitava colocação, o Rubro-Negro precisa vencer para seguir na perseguição ao G-6 e pode terminar a rodada dentro da zona de acesso aos playoffs, dependendo da combinação de resultados.

Do outro lado, o Fortaleza chega em situação mais confortável na tabela. O Tricolor cearense soma 57 pontos e ocupa a quarta posição, seis à frente do Sport. Uma vitória rubro-negra, além de aproximar as equipes na classificação, pode mudar o cenário da disputa pelo acesso nas rodadas finais.

A expectativa é de casa cheia na Ilha do Retiro. Após conseguir um efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que liberou a presença de público no estádio, o Sport registrou mais de 20 mil ingressos vendidos até esta quinta-feira (15), véspera da partida. Três setores — arquibancada sede, arquibancada frontal e arquibancada curva/placar — já estão esgotados.

SPORT

O técnico Mariano Soso terá pelo menos uma mudança obrigatória na defesa. O zagueiro e capitão Marcelo Benevenuto foi expulso no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no último domingo (11), e cumprirá suspensão automática. Habraão deve ocupar a vaga na zaga rubro-negra.

Uma dúvida está no meio-campo. O volante Willian Oliveira deixou o jogo contra o Atlético-GO com fortes dores no ombro e ainda não tem presença confirmada. Caso não reúna condições de atuar, Zé Gabriel aparece como alternativa. O jogador entrou no decorrer da partida em Goiânia e pode ganhar uma oportunidade entre os titulares.

Recuperados de lesão, o volante Fernando Sobral e o atacante Marlon Douglas foram preservados no último compromisso por precaução. A expectativa é de que ambos sejam integrados ao grupo para o clássico, ao menos como opções no banco de reservas.

Outra novidade é o retorno do lateral-esquerdo Raí Lopes, que cumpriu suspensão automática na rodada passada e volta a ficar à disposição de Soso.

FORTALEZA

O Fortaleza atravessa uma sequência de 14 partidas sem derrota, com seis vitórias e oito empates. O Tricolor também terá novidades para o clássico. O volante Pierre e o atacante Chico da Costa estão de volta e reforçam as opções da equipe para o confronto na Ilha do Retiro.

Por outro lado, Paulo Auturi não poderá contar com Lucas Sasha. O jogador está fora da partida devido a um edema na panturrilha direita.

Outra novidade entre os relacionados é o zagueiro Bastos, que vinha realizando trabalhos intensivos para melhorar o condicionamento físico. A tendência é de que o defensor comece a partida no banco de reservas.

Além da posição na tabela e da sequência invicta, o Fortaleza chega ao clássico sustentado por um retrospecto recente favorável diante do Sport. Desde 2020, as equipes se enfrentaram 16 vezes, com dez vitórias do Tricolor cearense, quatro empates e apenas dois triunfos rubro-negros.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Habraão e Raí Lopes (Edson Lucas); Willian Oliveira (Zé Gabriel), Patrick de Paula e Diego Hernández; Barletta, Carlos de Pena e Neto Pessoa. Técnico: Mariano Soso.

FORTALEZA: João Ricardo; Maílton, Lucas Gazal, Cardona e Mucuri; Rodrigo, Pierre e Rodriguinho; Pedro Henrique, Luiz Fernando e Chico da Costa. Técnico: Paulo Autuori.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 20h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT) e Isabela Morais Vivas (DF)

Quarto Árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Transmissão: Disney+ (streaming)