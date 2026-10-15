Sport ultrapassa 20 mil ingressos vendidos para jogo contra o Fortaleza na Série B

Torcida do Sport em partida na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Recife)

A torcida do Sport segue mobilizada para o clássico nordestino contra o Fortaleza. Nesta quinta-feira (15), véspera da partida, o clube divulgou uma nova parcial de ingressos vendidos, que já ultrapassa a marca de 20 mil bilhetes comercializados para o confronto na Ilha do Retiro.

O duelo está marcado para esta sexta-feira (16), às 20h30, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia para um compromisso importante na reta final da competição, com as duas equipes na disputa por uma vaga no G-6, grupo que garante o acesso à Série A.

A procura por ingressos cresceu desde o início das vendas, na quarta-feira (14), após o Sport conseguir um efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e garantir a presença de público no estádio. A decisão suspendeu temporariamente a punição que impediria a entrada dos torcedores na Ilha do Retiro.

Na primeira parcial, divulgada na quarta-feira, o clube informou que mais de 15 mil ingressos já haviam sido vendidos. Na ocasião, os setores de arquibancada sede, arquibancada frontal e arquibancada curva/placar já estavam esgotados.











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