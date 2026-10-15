Sport lança uniforme 'all black' inspirado na resistência e nas revoluções pernambucanas

Camisa traz escudo do Leão da Ilha e símbolo da fornecedora na mesma cor do tecido; venda começa nesta quinta-feira (15)

Perotti e Barletta, atacantes do Sport, com a nova camisa (Paulo Paiva/SCR)

O Sport lançou o seu terceiro uniforme para a temporada de 2026. Desenvolvida em parceria com a Kappa, a camisa é inteiramente preta, incluindo o escudo do clube e o símbolo da fornecedora de material esportivo, seguindo o estilo 'all black'.

De acordo com o clube, o novo uniforme foi inspirado no espírito de resistência, nas revoluções pernambucanas e no protagonismo que marca a trajetória rubro-negra.

A proposta busca associar a identidade do Sport à história de coragem do povo pernambucano.

O vídeo de apresentação destaca acontecimentos históricos de Pernambuco, como a Revolução Pernambucana de 1817 e a Revolta Praieira, em 1848.

Além dos movimentos históricos, a campanha também relembra títulos importantes da trajetória rubro-negra. Entre eles, estão o Campeonato Brasileiro de 1987 e a Copa do Brasil de 2008, conquistas que fazem parte da memória do clube.

Coragem é a força moral ou o estado de espírito para enfrentar o perigo ou a dor. Mais do que a ausência do medo, coragem significa agir com o coração. Por aqui, a coragem nasceu com a gente. https://t.co/zCra5jA3PH — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 15, 2026

Venda começa nesta quinta-feira

O terceiro uniforme estará disponível na Cazá do Sport, na Ilha do Retiro, na manhã desta quinta-feira (15), inicialmente com venda exclusiva para sócios.

A partir das 16h, a comercialização será aberta ao público geral, também pelo site oficial da loja.

Segundo o clube, um problema interno relatado pela gestora dos shoppings adiou as vendas descentralizadas. Por enquanto, a camisa poderá ser adquirida apenas na loja da Ilha do Retiro e no site oficial.

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