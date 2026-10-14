Sport divulga parcial com mais de 15 mil ingressos vendidos para duelo contra o Fortaleza

Com três setores esgotados, torcida rubro-negra se mobiliza para confronto direto pelo G-6 da Série B

Torcida do Sport nas arquibancadas da Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

A torcida do Sport já adquiriu mais de 15 mil ingressos para a partida contra o Fortaleza, válida pela 34ª rodada da Série B, na Ilha do Retiro, conforme parcial divulgada pelo clube nesta quarta-feira (14). O clássico nordestino está marcado para sexta (16), às 20h30.

Três setores já estão esgotados: arquibancada sede, arquibancada frontal e arquibancada curva/placar. A procura é impulsionada pela importância da partida na disputa por uma vaga no G-6, grupo dos playoffs de acesso à Série A. O duelo é um confronto direto na reta final da competição.

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Efeito suspensivo libera torcida na Ilha

A presença dos torcedores foi confirmada após o Sport conseguir um efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A decisão, anunciada pelo clube na manhã desta quarta, suspendeu temporariamente a punição que impediria a presença de público na Ilha do Retiro.

A liberação ocorreu após uma movimentação do departamento jurídico rubro-negro. Com a possibilidade de contar com a torcida, o clube iniciou ainda nesta quarta-feira a venda de ingressos e a abertura do check-in para os sócios, seguindo um cronograma escalonado por categoria. A comercialização para o público geral começou às 16h.



