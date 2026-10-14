Sport consegue efeito suspensivo e terá torcida contra o Fortaleza na Ilha do Retiro

Decisão do STJD permite a presença dos rubro-negros na partida desta sexta-feira (16), pela 34ª rodada da Série B

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

O Sport conseguiu um efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá contar com a presença da torcida na Ilha do Retiro na próxima sexta-feira (16), contra o Fortaleza, às 20h30, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A decisão foi anunciada pelo clube na manhã desta quarta-feira (14), após movimentação do departamento jurídico rubro-negro.

Com a medida, a punição de perda de mando de campo fica suspensa até a análise do caso pelo Pleno do STJD.

Entenda a decisão do STJD

O tribunal concedeu o efeito suspensivo considerando a possibilidade de que o julgamento definitivo altere a punição aplicada ao Sport. Segundo a decisão, realizar partidas sem torcida antes da análise do recurso poderia tornar inútil uma eventual revisão da pena.

“A não concessão do efeito suspensivo poderá tornar o eventual provimento do recurso, ainda que parcial, inútil”, diz um trecho da decisão, que também menciona a impossibilidade de devolver ao clube as receitas e a presença dos torcedores em jogos já realizados.

Ingressos para Sport x Fortaleza

Com a liberação da torcida, o Sport iniciou nesta quarta-feira (14) as vendas de ingressos e a abertura do check-in para os sócios, seguindo um cronograma escalonado por categoria. O público geral poderá comprar as entradas a partir das 16h.

Os ingressos custam a partir de R$ 20 para sócios nas arquibancadas Frontal, Sede e Curva+Placar, em valores promocionais válidos até as 23h59 da quinta-feira (15).

Valores dos ingressos para Sport x Fortaleza

Sócios

- Cadeira Central: R$ 80

- Cadeira Ampliação: R$ 70

- Sociais: R$ 60

- Arquibancada Frontal: R$ 40 (promocional por R$ 20 até quinta-feira, dia 15)

- Arquibancada Sede: R$ 30 (promocional por R$ 20 até quinta-feira, dia 15)

- Arquibancada Curva+Placar: R$ 30 (promocional por R$ 20 até quinta-feira, dia 15)

Público geral

- Cadeira Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

- Cadeira Ampliação: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)

- Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

- Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

- Arquibancada Curva+Placar: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Outras modalidades

- Proprietário de cadeira central ou ampliação: R$ 60

- Camarote (titular e convidados): R$ 60

- SportZone: R$ 220

- Ilha Lounge: R$ 160 (inteira) / R$ 120 (crianças de 8 a 14 anos)

- Visitante (Arquibancada Placar): R$ 100

Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão