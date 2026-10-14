Sport tenta superar retrospecto recente negativo contra o Fortaleza; confira

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (16), em jogo importante pelo acesso na Série B de 2027

Jogadores do Fortaleza contra o Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Sport e Fortaleza vêm protagonizando grandes jogos nas últimas temporadas, com duelos válidos pelo Brasileirão e por fases decisivas da Copa do Nordeste.

Nesta sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro, o duelo será mais uma vez importante, desta vez na luta pelo acesso na Série B.

Precisando de um resultado positivo para seguir sua perseguição ao G-6, o Rubro-Negro possui um retrospecto negativo diante do Tricolor cearense nas últimas temporadas.

Desde 2020, os times se enfrentaram 16 vezes, com dez vitórias do Fortaleza, quatro empates e apenas dois triunfos do Sport.

Fortaleza leva a melhor em duelos decisivos

Além do retrospecto favorável nos últimos anos, os cearenses também levam a melhor em jogos decisivos.

Em 2020, o Leão da Ilha foi eliminado nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Nordeste, após um empate sem gols no Barradão.

Na edição de 2022, as equipes disputaram a final da competição regional. Após um empate por 1 a 1 na Arena de Pernambuco, o Tricolor venceu por 1 a 0 no Castelão e ficou com a taça.

Dois anos depois, em 2024, a eliminação veio nas semifinais do Nordestão. Na ocasião, o Rubro-Negro era treinado por Mariano Soso, que enfrentará o Fortaleza mais uma vez, e foi goleado por 4 a 1 no Castelão.

A última vitória do Sport contra o Fortaleza foi na atual temporada, quando venceu por 2 a 1 fora de casa, no jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste.

Porém, na partida de volta, na Ilha do Retiro, o Tricolor voltou a mostrar sua força recente contra o Rubro-Negro, vencendo por 2 a 0 e avançando à final.

Duelo direto pelo G-6

Após empatar fora de casa com o Atlético-GO por 1 a 1, o Sport segue sua sequência de duelos diretos pelo G-6.

Com cinco rodadas para o fim, o Leão, atual oitavo colocado, tem 51 pontos e está a dois pontos do grupo que leva aos playoffs da Série B.

Caso vença o Fortaleza, que, no momento, ocupa a quarta posição, com 57 pontos, o time treinado por Soso pode terminar a rodada dentro do G-6, além de diminuir a distância para o Tricolor cearense.

Confira todos os jogos entre Sport e Fortaleza desde 2020

Fortaleza 2 x 1 Sport - Série B 2026



Sport 0 x 2 Fortaleza - Copa do Nordeste 2026



Fortaleza 1 x 2 Sport - Copa do Nordeste 2026



Fortaleza 2 x 0 Sport - Copa do Nordeste 2026



Fortaleza 1 x 0 Sport - Série A 2025



Sport 0 x 0 Fortaleza - Série A 2025



Sport 0 x 2 Fortaleza - Copa do Nordeste 2025



Fortaleza 4 x 1 Sport - Copa do Nordeste 2024



Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2024



Fortaleza 1 x 0 Sport - Copa do Nordeste 2022



Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022



Sport 0 x 1 Fortaleza - Série A 2021



Fortaleza 1 x 0 Sport - Série A 2021



Sport 1 x 0 Fortaleza - Série A 2020



Fortaleza 1 x 0 Sport - Série A 2020



Fortaleza 0 (4) x (1) 0 Sport - Copa do Nordeste 2020

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