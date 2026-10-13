Sport tem disputa na zaga para substituir Benevenuto contra o Fortaleza na Série B

Habraão, zagueiro do Sport (Paulo Paiva / SCR)

O Sport não contará com Marcelo Benevenuto para o clássico nordestino contra o Fortaleza, na sexta-feira (16), na Ilha do Retiro. Expulso no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no último domingo (11), o zagueiro precisará cumprir suspensão e está fora do próximo compromisso rubro-negro pela Série B.

Diante do desfalque do capitão, o técnico Mariano Soso terá de definir quem ocupará a vaga no setor defensivo, com Kayky Almeida e Habraão como opções para a posição.

A escolha de Mariano Soso passa pela avaliação das características de cada jogador e da estratégia que pretende adotar diante do Fortaleza. Visando o duelo, a equipe se reapresentou nesta terça (13) para iniciar a preparação. O Leão terá mais dois dias de treinamentos antes de enfrentar o Tricolor do Pici.

Depois de empatar com o Atlético-GO mesmo atuando com um jogador a menos durante parte do segundo tempo, o Sport busca pontuar para seguir na disputa por uma vaga no grupo de acesso à Série A. O time rubro-negro soma 51 pontos é o oitavo colocado da Série B, enquanto o Fortaleza, com 57, está na quarta posição.