Sport tem disputa na zaga para substituir Benevenuto contra o Fortaleza na Série B
Expulso diante do Atlético-GO, capitão rubro-negro cumpre suspensão e abre espaço para Kayky Almeida e Habraão disputarem uma vaga na defesa
Publicado: 13/10/2026 às 18:57
Habraão, zagueiro do Sport (Paulo Paiva / SCR)
O Sport não contará com Marcelo Benevenuto para o clássico nordestino contra o Fortaleza, na sexta-feira (16), na Ilha do Retiro. Expulso no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no último domingo (11), o zagueiro precisará cumprir suspensão e está fora do próximo compromisso rubro-negro pela Série B.
Diante do desfalque do capitão, o técnico Mariano Soso terá de definir quem ocupará a vaga no setor defensivo, com Kayky Almeida e Habraão como opções para a posição.
A escolha de Mariano Soso passa pela avaliação das características de cada jogador e da estratégia que pretende adotar diante do Fortaleza. Visando o duelo, a equipe se reapresentou nesta terça (13) para iniciar a preparação. O Leão terá mais dois dias de treinamentos antes de enfrentar o Tricolor do Pici.
Depois de empatar com o Atlético-GO mesmo atuando com um jogador a menos durante parte do segundo tempo, o Sport busca pontuar para seguir na disputa por uma vaga no grupo de acesso à Série A. O time rubro-negro soma 51 pontos é o oitavo colocado da Série B, enquanto o Fortaleza, com 57, está na quarta posição.