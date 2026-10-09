Sem definir candidatura, Matheus Souto Maior não descarta "grande chapa" e defende união no Sport

Presidente rubro-negro defende união política para o próximo ciclo de três anos e cita Fair Play Financeiro, SAF e retrofit da Ilha do Retiro entre os desafios do clube

Posse do novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, afirmou que ainda não decidiu se disputará a reeleição no próximo pleito rubro-negro, marcado para o dia 12 de dezembro deste ano, e defendeu a construção de uma unidade política para o próximo mandato.

Em entrevista a Jorge Soares, na Rádio Clube, o dirigente não descartou a possibilidade de uma chapa única, sem necessidade de disputa eleitoral, e disse que a definição sobre o nome que comandará o clube deve ficar para um segundo momento.

Questionado se o trabalho desenvolvido durante sua gestão o credencia para buscar a reeleição, Matheus inicialmente destacou ações administrativas e estruturais realizadas no Sport. Entre os pontos citados, mencionou a implantação de um processo de transparência, medidas de austeridade financeira e a recuperação da sede social e da Ilha do Retiro.

Na avaliação do presidente, as mudanças contribuíram para tornar o clube mais organizado e bem cuidado. Ao abordar o futuro, porém, ele ressaltou que o próximo ciclo de três anos terá desafios que exigirão articulação política e financeira, motivo pelo qual considera prioritária a união entre diferentes grupos rubro-negros.

“Não (se credencia à reeleição), acho que esse é um ponto importante. Eu acho que nesse próximo ciclo, nesses próximos três anos, nós vamos ter grandes desafios pela frente”, afirmou.

Fair Play Financeiro, SAF e retrofit entre os desafios

Ao explicar por que considera a união importante para o próximo mandato, Matheus Souto Maior citou a implementação do Fair Play Financeiro pela CBF, a discussão sobre a SAF e o projeto de retrofit da Ilha do Retiro, temas que devem ocupar o debate político e administrativo do Sport.

Segundo o dirigente, as novas regras financeiras vão impor desafios significativos aos clubes, enquanto as discussões sobre o modelo de gestão e a modernização do estádio exigirão decisões estratégicas. Nesse cenário, ele defendeu a construção de um ambiente de convergência entre as lideranças do clube.

Matheus Souto Maior também revelou que já conversou com lideranças políticas do Sport sobre a busca por uma composição conjunta para o próximo mandato.

“Buscar um Sport mais unido e, por que não, quem sabe até uma grande chapa, sem a necessidade de uma eleição, para que a gente possa ir com o Sport mais forte para os próximos três anos.”

Segundo ele, o presidente Luciano Bivar e os ex-presidentes Branquinho e Gustavo Dubeux receberam positivamente a proposta de aproximação.

“Já falei com o presidente Luciano Bivar, já falei com o presidente Branquinho, já falei com o presidente Gustavo Dubeux, e todos eles são muito adeptos dessa linha de nós buscarmos uma união para o sport”, disse.

“E é isso que nós vamos buscar para esse próximo ciclo. Buscar um Sport mais unido e, por que não, quem sabe até uma grande chapa, sem a necessidade de uma eleição, para que a gente possa ir com o Sport mais forte para os próximos três anos”, completou.



Presidente não decidiu se será candidato

Apesar de defender a construção de uma chapa única, Matheus Souto Maior ressaltou que ainda não tomou uma decisão sobre disputar a reeleição. O presidente afirmou que a escolha deverá ser discutida coletivamente e que não pretende antecipar a definição de candidaturas enquanto as conversas pela união estiverem em andamento.

“Não, não decidi (se vai disputar a reeleição). E isso nós vamos discutir todos juntos. Isso não é uma decisão só minha. Ninguém é candidato de si próprio”, disse.

O dirigente também afirmou que a definição do nome para o próximo mandato não deve ser o ponto central neste momento. Para ele, o mais importante é construir uma unidade capaz de conduzir o Sport diante dos desafios previstos para os próximos anos.

“Eu gostaria que o Sport estivesse mais unido, que o Sport tivesse uma unidade para enfrentar o próximo mandato. O nome do presidente, eu acho que ele é secundário. É primordial que a gente tenha uma unidade. Isso é mais importante do que um nome”, acrescentou.

Recuperação estrutural do clube

Antes de abordar diretamente o cenário eleitoral, Matheus apresentou um balanço de ações realizadas durante sua gestão. O presidente citou a recuperação da sede social, que, segundo ele, estava em condições precárias quando a atual administração assumiu, além de melhorias na estrutura da Ilha do Retiro.

“Nós conseguimos implantar o processo de transparência, torcida do sport hoje sabe o que acontece no clube, nós conseguimos tornar o sport um pouco mais sólido seguramente através de austeridade, conseguimos recuperar a ilha do retiro”, declarou.

Entre as intervenções mencionadas estão a troca do piso das três quadras, a instalação de um novo placar no estádio, a reforma do campo auxiliar e das salas de imprensa, além de melhorias na limpeza e na iluminação da Ilha.

“A sede quando nós assumimos ela estava no chão, literalmente no chão, nós não tínhamos uma casa pra frequentar. estava destruída, hoje nós colocamos ela em pé, reintegramos a sede, a vida do torcedor do sport”, afirmou.

Matheus acrescentou que as mudanças estruturais fazem parte do trabalho desenvolvido pela atual gestão e destacou a importância de manter o clube em melhores condições.

“Tem uma série de mudanças estruturais que nós fizemos no sport e torna o sport hoje um clube mais agradável e mais bonito de se ver e muito mais bem cuidado”, disse.



