Sport tem retorno de quatro jogadores e desfalque na defesa contra o Atlético-GO

Lateral-esquerdo Raí Lopes está suspenso para o confronto direto deste domingo (11), em Goiânia

Diego Hernández, meia-atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport terá novidades no elenco para o confronto direto contra o Atlético-GO, neste domingo (11), às 16h10, no estádio Antônio Accioly, pela 33ª rodada da Série B. O técnico Mariano Soso poderá contar novamente com Diego Hernández, Fernando Sobral e Marlon Douglas, liberados pelo departamento médico após períodos de recuperação.

Outro atleta à disposição é Biel Fonseca, que cumpriu suspensão contra o São Bernardo.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Raí Lopes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe.



Sobral, Hernández e Marlon participaram de atividades com o restante do elenco ao longo da semana e ampliam as opções da comissão técnica para uma partida importante na disputa pelo G-6. A condição física de cada um, porém, será determinante para definir se começam entre os titulares ou ficam como alternativas durante o jogo.

Diego Hernández é quem apresentou evolução mais avançada no processo de recuperação. O meia iniciou a transição com a preparação física e vinha se aproximando do retorno aos trabalhos com o grupo.

Fernando Sobral também passou pela transição, após apresentar uma inflamação em uma vértebra da região lombar, enquanto Marlon Douglas estava em tratamento depois de deixar o duelo contra o Athletic-MG ainda no primeiro tempo, com dores na coxa.

Edson Lucas deve substituir Raí Lopes

A ausência confirmada é Raí Lopes. O lateral-esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, na última rodada, e terá de cumprir suspensão automática.

A tendência é que Edson Lucas seja o substituto natural na posição.

A definição da equipe titular, no entanto, também passa pela avaliação dos atletas que voltam a ficar disponíveis, especialmente diante da possibilidade de mudanças no meio-campo e no setor ofensivo.

Na manhã desta sexta-feira (9), no CT José de Andrade Médicis, o elenco do Sport realizou o último treino antes da viagem para Goiânia, também nesta sexta.

Na capital goiana, ainda haverá um último treino, no sábado (10), fechando a preparação, que acontecerá no CT do Vila Nova.

Sport busca terceira vitória consecutiva

O Sport chega ao confronto embalado por duas vitórias consecutivas, contra Athletic-MG e São Bernardo. Com 50 pontos, o Leão ocupa a oitava colocação e está a dois pontos do Atlético-GO, sexto colocado, com 52.