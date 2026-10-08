Sport se reaproxima do G-6 e vê confronto direto com Atlético-GO como decisivo na Série B

Leão está a dois pontos do Dragão, próximo adversário, e pode voltar à zona de classificação para os playoffs do acesso em caso de vitória

Carlos de Pena e Neto Pessôa em ação pelo Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport voltou a ganhar fôlego na disputa por uma vaga no G-6 da Série B. Depois de vencer Athletic-MG e São Bernardo em sequência, o Leão chegou aos 50 pontos, na oitava posição, e diminuiu para dois a distância em relação ao Atlético-GO, atual sexto colocado e próximo adversário rubro-negro.

O confronto direto, em Goiânia, ganha peso especial na reta final. Uma vitória pode recolocar o time pernambucano na zona de classificação para os playoffs do acesso à Série A.

A aproximação acontece em um momento decisivo da competição. Restam seis rodadas, e a disputa pelas últimas vagas no grupo de classificação continua aberta. O CRB, sétimo colocado, soma 51 pontos, apenas um a menos que o Atlético-GO. A proximidade entre as equipes mostra que qualquer sequência positiva pode provocar mudanças importantes na tabela.

Além de vencer o São Bernardo, na última segunda-feira, o Leão contou com ajuda de dois resultados ocorridos nos jogos da terça (7) à noite: CRB 3 a 1 Atlético-GO e Operário 1 a 2 Botafogo-SP.

Para o Sport, o cenário oferece uma oportunidade concreta, mas também aumenta a margem de cobrança. A equipe de Mariano Soso precisa transformar a reação recente em regularidade e evitar a perda de pontos que comprometa a aproximação ao grupo de acesso. O confronto contra o Atlético-GO pode representar mais do que três pontos, como a chance de ultrapassar um concorrente direto e depender menos dos resultados dos adversários.

Dobradinha dá fôlego ao Leão

A sequência de vitórias sobre Athletic-MG e São Bernardo tem importância particular para o trabalho de Mariano Soso. Desde o retorno do treinador, o Sport ainda não havia conseguido emendar dois triunfos consecutivos. A dobradinha chega, portanto, como um sinal de reação em um momento no qual a equipe precisava voltar a se aproximar dos primeiros colocados.

Contra o Athletic, o Leão venceu por 2 a 1, fora de casa. Na sequência, repetiu o placar diante do São Bernardo, na Ilha do Retiro, com um gol decisivo aos 40 minutos do segundo tempo. Os resultados levaram o Sport aos 50 pontos e devolveram força à candidatura rubro-negra na disputa pelo sonhado acesso.

Confrontos diretos podem definir a disputa

A tabela apertada faz com que os duelos entre concorrentes diretos ganhem ainda mais relevância. O Atlético-GO está dois pontos à frente do Sport, enquanto o CRB aparece logo atrás do Dragão, com 51.

Nesse contexto, vencer em Goiânia resultaria nos três pontos e impediria que um adversário direto ampliasse a vantagem.

A reação recolocou o Sport na disputa, mas a sequência positiva precisará ser sustentada. Em uma reta final com poucos jogos restantes, cada ponto ganha peso, e tropeços podem custar caro diante de concorrentes que também brigam pelas vagas.

Últimos jogos do Sport na Série B: Atlético-GO, Fortaleza, Criciúma, Botafogo-SP, Operário e Goiás.