Atlético-GO e Operário-PR perdem, Sport vai para 8º e fica a dois pontos do G-6

Após vencer o São Bernardo, na segunda, o Sport foi beneficiados pelos resultados de dois jogos da noite desta terça (8): CRB 3 a 1 Atlético-GO e Operário-PR 1 a 2 Botafogo-SP

Jogadores do CRB comemoram vitória no Rei Pelé (FRANCISCO CEDRIM/CRB)

Na reta final da primeira fase da Série B, faltando apenas seis jogos para os play-offs, o Sport conseguiu subir uma posição na tabela e reduziu para dois o número de pontos que o separam do G-6 com os jogos da 32ª rodada.

Além de vencer o São Bernardo-SP, na última segunda-feira, o Leão contou com ajuda de dois resultados ocorridos nos jogos da terça (7) à noite: CRB 3 a 1 Atlético-GO e Operário 1 a 2 Botafogo-SP.

O Atlético-GO segue como o sexto colocado, o primeiro do grupo que disputará os play-offs, com 52 pontos, um a mais do que o CRB, em sétimo. O Sport, que estava a cinco pontos da porta do G-6, vem em oitavo, com 50 pontos.



A combinação de resultados nos primeiros jogos da 32ª rodada deixa o próximo confronto do Sport com tempero de decisão. O Leão vai a Goiânia encarar o Atlético, no domingo.

Caso consiga a terceira vitória consecutiva, o time de Mariano ganha pelo menos uma posição, com boas chances de avançar duas e entrar no G-6, uma vez que o CRB terá pela frente o Fortaleza, no Castelão.

Nesta terça, o time alagoano recebeu o Atlético-GO e, após um primeiro tempo sem gols, foi arrasador no segundo. Aos 8, Hereda abriu o placar, com Lyncoln ampliando aos 15. Aos 22, o artilheiro Mikael cravou o 3 a 0. Somente nos acréscimos os visitantes descontaram com Henrique.

No outro jogo que favoreceu o Sport, o Operário-PR, até então na oitava colocação com 48 pontos, foi surpreendido pelo Botafogo-SP. O Fantasma saiu na frente com Vinícius Diniz, com apenas um minutos de bola rolando, mas levou o empate aos 43, com Patrick. Aos 9 do segundo tempo, sofreu a virada com Everton Morelli.



