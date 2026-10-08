Sport monitora recuperação de três jogadores para enfrentar o Atlético-GO na Série B

Mariano Soso, técnico do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport segue acompanhando a recuperação de três jogadores que podem se tornar opções para o confronto contra o Atlético-GO: o meia Diego Hernández, o volante Fernando Sobral e o atacante Marlon Douglas. Os atletas ainda dependem da evolução clínica e física ao longo dos próximos dias para saber se terão condições de entrar em campo na partida em Goiânia.

Entre os três, Diego Hernández é quem está mais próximo de retornar. O meia iniciou o processo de transição com a preparação física e se aproxima da volta aos trabalhos com o restante do elenco. A evolução será acompanhada pelo departamento médico antes de uma definição sobre sua disponibilidade.

Fernando Sobral também iniciou a transição, mas permanece sob acompanhamento da fisioterapia e apresenta um quadro menos avançado em relação ao companheiro. O volante sofreu uma inflamação em uma vértebra da região lombar e ainda precisa evoluir na recuperação para voltar a ficar à disposição.

Já Marlon Douglas terá a condição monitorada ao longo da semana. O atacante deixou o confronto contra o Athletic-MG ainda no primeiro tempo, após sentir dores na coxa. A presença diante do Atlético-GO dependerá da resposta ao tratamento e da evolução física nos próximos dias.

O elenco rubro-negro realiza um último treinamento no Recife na manhã desta sexta-feira (9), no CT do clube, antes de embarcar à tarde para Goiânia. Já em solo goiano, a equipe terá mais uma atividade, a última antes do confronto, e depois entrará em regime de concentração.

A comissão técnica terá esse período para avaliar as condições dos jogadores em recuperação e definir a escalação para o duelo. A situação dos três atletas pode influenciar as opções disponíveis para a partida.

Leão tenta manter sequência positiva na Série B

Com 50 pontos e duas vitórias consecutivas, o Sport chega ao confronto em um momento de reação na Série B. Os resultados recentes diminuíram a distância para o G-6 e mantiveram a equipe na disputa por uma vaga entre os seis primeiros colocados.

Diante do Atlético-GO, o Leão terá a oportunidade de avançar na tabela e voltar a ficar em posição de acesso em caso de vitória.