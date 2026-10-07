Patrick de Paula ganha espaço no Sport e troca desconfiança por elogios na Série B

Meio-campista marcou o gol da vitória sobre o São Bernardo e completou os 90 minutos em sua primeira partida como titular pelo Leão

Patrick de Paula, meio-campista do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Patrick de Paula vive um momento de afirmação no Sport. Contratado em um cenário que despertava desconfiança em parte da torcida pelo momento que atravessava antes de chegar ao Recife, o meio-campista começa a responder dentro de campo justamente na reta final da Série B.

Na vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, na Ilha do Retiro, ele não apenas marcou o gol que garantiu os três pontos ao Leão como apresentou uma bela atuação, reflexo da evolução nas últimas partidas.

O gol aos 40 minutos do segundo tempo foi a principal imagem da noite, não só pela comemoração. Depois de uma primeira tentativa de fora da área, Patrick de Paula teve nova oportunidade e acertou um chute preciso no canto baixo do gol, colocando o Sport novamente em vantagem.

O lance coroou uma partida em que o meio-campista mostrou participação em diferentes fases do jogo e ajudou a dar mais equilíbrio ao setor.

Foi também a primeira vez que Patrick começou uma partida como titular pelo Sport. O jogador permaneceu em campo durante os 90 minutos. Mais do que aproveitar a chance, ele sustentou o desempenho até o fim. Também terminou como o melhor jogador da partida, segundo a avaliação do Sofascore, plataforma especializada em estatísticas e desempenho.

Patrick de Paula acertou 87% dos passes que tentou, com 31 deles realizados no campo adversário. A participação na construção ofensiva se somou à presença física, à marcação e à capacidade de disputar espaços no meio-campo, características que contribuíram para uma atuação mais equilibrada do Sport diante do São Bernardo.

Dos seis jogos restantes, o Leão tem três adversários que hoje ocupam a zona de playoffs, dois que estão no meio da tabela e um que briga para não cair. O Rubro-Negro mantém vivo o sonho por acesso.

PATRICK DE PAULA ABSURDO PARA COLOCAR O SPORT NA FRENTE! https://t.co/56SgjlrrVo — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 7, 2026

Da desconfiança ao espaço entre os titulares

A evolução de Patrick de Paula acontece em um momento em que o Sport precisa encontrar respostas para a reta final da Série B. Depois de chegar ao clube cercado por dúvidas relacionadas ao período anterior à contratação, o meio-campista vem transformando os minutos recebidos em argumentos para ganhar espaço.

Antes da partida contra o São Bernardo, Patrick havia participado de outros jogos saindo do banco de reservas. A evolução apresentada nessas oportunidades fez com que ele recebesse a primeira chance entre os titulares. Contra o Tigre, respondeu com uma atuação decisiva.

@bastidoresport Todos aqueles que criticaram a vinda dele pra o Sport ,que trate de fazer a filinha do perdão, ele tem muita qualidade, muita garra isso que estava faltando. — Marlon Fernandes (@Marlonfercouto) October 7, 2026

A mudança de status também se encaixa na lógica apresentada por Mariano Soso. Após a partida, o treinador destacou que a concorrência interna passa pelo rendimento dos jogadores e pelo trabalho realizado durante a semana. Na visão do argentino, quem estiver melhor preparado e apresentar nos treinamentos aquilo que a comissão técnica busca terá a oportunidade de conquistar espaço na equipe.

Patrick vem seguindo justamente esse caminho. A evolução durante os minutos recebidos anteriormente abriu espaço para a titularidade, e a atuação diante do São Bernardo fortaleceu ainda mais sua candidatura a uma sequência no time.

Se antes a chegada ao Recife era acompanhada por dúvidas sobre sua capacidade de recuperar o protagonismo, o momento atual aponta para outra direção. Patrick ainda precisa manter a regularidade e confirmar a evolução ao longo da sequência, mas já deixou de ser apenas uma opção para se tornar um nome que pode ter papel importante na tentativa do Sport de alcançar o G-6.