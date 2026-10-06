Na raça, Sport vence o São Bernardo e encosta no G-6 da Série B

Neto Pessôa, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto )

O Sport venceu o São Bernardo por 2 a 1 na noite desta terça-feira (6), na Ilha do Retiro, pela abertura da 32ª rodada da Série B. Em um jogo movimentado e marcado por chances para os dois lados, o Leão precisou resistir à pressão adversária e buscar a vitória na reta final para somar três pontos importantes na briga pelo G-6.

Com o resultado, o Sport chegou aos 50 pontos e assumiu momentaneamente a sétima colocação, ficando a apenas dois pontos do Atlético-GO, que abre atualmente a zona de classificação para os playoffs, com 52. A vitória também mantém vivo o objetivo rubro-negro de buscar uma vaga na disputa pelo acesso nas rodadas finais da competição.

Neto Pessoa abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas o São Bernardo empatou logo aos 46 segundos da etapa final, com Pedrinho. Quando o confronto caminhava para um empate na Ilha, Patrick de Paula apareceu aos 40 minutos e acertou um belo chute de fora da área para devolver a vantagem ao Sport e garantir uma vitória fundamental para o time comandado por Mariano Soso.

O próximo compromisso do Leão será no domingo, diante do Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly. O confronto direto terá peso ainda maior para as pretensões rubro-negras, já que o adversário é justamente o atual sexto colocado da Série B.

O JOGO

O São Bernardo começou levando perigo na Ilha do Retiro e obrigou Thiago Couto a trabalhar logo nos primeiros minutos. O goleiro rubro-negro fez boas defesas em finalizações de Augusto e Pedrinho, enquanto o time paulista também acertou a trave em uma cobrança de escanteio de Dudu Miraíma.

O Sport respondeu e, aos 16 minutos, conseguiu transformar a pressão em vantagem. A jogada começou pelo lado direito, com Juan Alano recebendo e fazendo o passe de primeira para Barletta. O atacante avançou pela direita e cruzou rasteiro para o meio da área. Livre no segundo poste, Neto Pessoa apareceu sozinho e teve apenas o trabalho de empurrar para as redes, colocando o Leão em vantagem por 1 a 0.

Foi o terceiro gol consecutivo do atacante, que balançou as redes também contra Náutico e Athletic.

Mesmo atrás no placar, o São Bernardo não diminuiu o ritmo. Pedrinho voltou a levar perigo e parou novamente em Thiago Couto, enquanto Fabrício Daniel também teve oportunidade. O Sport, por sua vez, encontrou dificuldades para conter as chegadas do adversário e precisou contar com intervenções defensivas para sustentar a vantagem.

Na reta final, o Tigre seguiu pressionando. Jemerson recebeu nas costas da defesa após lançamento de Dudu Miraíma, mas finalizou para fora e desperdiçou uma grande oportunidade de empate. O Sport levou a vantagem mínima para o intervalo: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

O empate do São Bernardo veio praticamente no primeiro ataque da etapa final. Com apenas 46 segundos no relógio, Felipe Garcia roubou a bola e avançou até a linha de fundo antes de tocar para Lucas Lima. O volante encontrou Pedrinho dentro da área, e o atacante finalizou no canto para deixar tudo igual na Ilha do Retiro.

O Sport respondeu tentando recuperar a vantagem. Carlos de Pena arriscou de longe e, depois, aproveitou um erro de Dudu Miraíma para finalizar forte, obrigando Alex Alves a fazer boa defesa. Patrick de Paula também levou perigo em chute de fora da área, mas o goleiro paulista apareceu novamente para evitar o gol.

Aos 16 minutos, o Leão chegou muito perto do segundo. Barletta soltou uma bomba que explodiu no travessão. No rebote, Carlos de Pena finalizou, mas Alex Alves fez outra grande defesa e manteve o empate.

Com o jogo aberto, as duas equipes seguiram buscando o resultado. Perotti entrou no lugar de Neto Pessoa, enquanto Kervin Andrade e Edson Lucas também foram acionados. Do outro lado, Vinícius Bergantin promoveu mudanças para tentar aumentar o poder ofensivo do São Bernardo.

Aos 38 minutos, Perotti teve boa oportunidade após cruzamento de Barletta, mas finalizou para fora. Dois minutos depois, o Sport finalmente voltou à frente.

Patrick de Paula recebeu após a defesa do São Bernardo afastar cruzamento de Pucci e arriscou duas vezes de fora da área. Na segunda tentativa, acertou um chute preciso no canto baixo de Alex Alves, sem chances para o goleiro. Um golaço aos 40 minutos para colocar o Sport novamente na frente por 2 a 1.

Nos minutos finais, o São Bernardo partiu para cima em busca de mais um empate. Barletta também ajudou defensivamente e cortou uma tentativa de Lucas Rian dentro da área.

Aos 49 minutos, Thiago Couto voltou a aparecer para salvar o Sport. Foguinho encontrou Lucas Fernandes, que finalizou buscando o ângulo, mas o goleiro rubro-negro fez uma grande defesa para evitar o empate. O São Bernardo ainda tentou pressionar nos cinco minutos de acréscimos, mas o Leão resistiu.

Com o apito final, o Sport confirmou a vitória por 2 a 1, chegou aos 50 pontos e terminou a abertura da 32ª rodada momentaneamente na sétima colocação, dois pontos atrás do Atlético-GO.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Claudinho (Augusto Pucci), Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí Lopes (Edson Lucas); Willian Oliveira, Patrick de Paula e Juan Alano (Kervin Andrade); Barletta, Carlos De Pena (Arthur Maron) e Neto Pessôa (Perotti). Técnico: Mariano Soso.

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Augusto, Jemerson e Luizão; Hugo Sanches, Lucas Lima (Foguinho), Dudu Miraíma (Romisson) e Anderson Pará; Fabrício Daniel (Lucas Fernandes), Felipe Garcia (Pedro Vitor) e Pedrinho (Lucas Rian). Técnico: Vinícius Bergantin.

Local: llha do Retiro, no Recife

Horário: 19h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Raimundo Rodrigues De Oliveira Junior (CE)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Elson Araujo da Silva (MA)

Quarto Árbitro: Maximiniano Fagundes De Assunção (PE)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (PE)

Gols: Neto Pessôa (16'/1ºT), Pedrinho (00'/2ºT), Patrick de Paula (40'/2ºT)

Cartões amarelos: Raí Lopes (SPT), Barletta (SPT), Habraão (SPT); Fabrício Daniel (SBD), Hugo Sanches (SBD), Jemerson (SBD), Luizão (SBD)

Público: 18.258

Renda: R$ 426.702,00