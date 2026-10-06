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SÉRIE B

Soso valoriza vitória do Sport contra o São Bernardo e reforça postura na briga pelo G-6

Treinador destacou dedicação do elenco na vitória por 2 a 1 e apontou pontos a serem corrigidos para a sequência da Série B

Gabriel Farias

Publicado: 06/10/2026 às 23:06

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Mariano Soso, técnico do Sport /Rafael Vieira/DP Foto

Mariano Soso, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Mariano Soso valorizou a capacidade de reação e entrega apresentada pelo Sport na vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, na Ilha do Retiro. Após o resultado que levou o Leão aos 50 pontos e deixou a equipe a dois do Atlético-GO, primeiro integrante do G-6, o treinador destacou a dificuldade do confronto e a força do adversário fora de casa.

Soso classificou o São Bernardo como o melhor visitante da Série B e considerou que os jogadores conseguiram responder ao desafio com uma atuação marcada pelo esforço e pela dedicação. Para o treinador, o resultado também reforça uma característica que ele considera importante no processo de construção da equipe.

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“Parabenizar publicamente aos jogadores, que fizeram um grande esforço contra um time complexo, um confronto direto. Mas, o São Bernardo é o melhor time em condição de visitante que tem no campeonato. Então, acho que fizeram uma boa defesa do espírito do Sport”, afirmou.

Apesar da avaliação positiva, o argentino também apontou aspectos que precisam ser corrigidos. O principal deles foi o gol sofrido logo no início do segundo tempo, quando Pedrinho empatou a partida com apenas 46 segundos. Soso também destacou a necessidade de melhorar a atenção desde o início das etapas e citou ajustes realizados durante o confronto.

“Acho que tem muita coisa para melhorar, muita coisa para corrigir, mas falamos de saltar o campo, de entrar no campo com alta atenção. Também fizemos ajustes, principalmente na pressão, que no primeiro tempo o São Bernardo tinha posse de bola, mas acho que fizeram um bom trabalho defensivo e que também geramos no segundo tempo, principalmente, situações para ganhar”, analisou.

Raça rubro-negra

O treinador também valorizou a postura apresentada pelo elenco diante de um adversário que criou dificuldades ao longo da partida. Para Soso, a vitória reforça a disposição do grupo em competir até o fim e sustentar uma identidade dentro de campo.

“O time fez uma nova demonstração de que vai jogar com coragem, que vai jogar com muita dedicação e, principalmente, fala de proteger o espírito da história do Sport”, destacou.

O resultado mantém o Sport na disputa pelo G-6, mas Soso sabe que a equipe ainda precisa evoluir para transformar a aproximação em uma presença efetiva entre os primeiros colocados. A sequência de jogos passa a ser determinante para o objetivo rubro-negro na reta final da Série B.

Concorrência no elenco

Outro ponto abordado pelo técnico foi a disputa por espaço dentro do elenco. Soso afirmou que valoriza a estrutura disponível e considera o grupo competitivo e saudável, ressaltando que as mudanças na escalação estão ligadas ao rendimento dos jogadores e à necessidade de manter determinados comportamentos em campo.

“Em relação ao posicionamento, sou um treinador que valoriza a estrutura do time que tem na frente. Acho que é um grupo muito competitivo e muito saudável, e isso para o propósito que temos é muito importante”, explicou.

Para o argentino, mais importante do que quem começa cada partida é a capacidade de a equipe manter o que é trabalhado durante a semana.

“Independente de quem jogue, as mudanças, o time tem que aprofundar comportamentos que acho que dão certo e que fazem parte do processo. As mudanças têm relação ao rendimento, têm relação a que você está jogando muito. Independente de quem jogue, é muito bom que o time sustente comportamentos”, completou.

O Leão volta a campo no domingo (11), contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 33ª rodada.

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