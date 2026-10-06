Soso valoriza vitória do Sport contra o São Bernardo e reforça postura na briga pelo G-6

Treinador destacou dedicação do elenco na vitória por 2 a 1 e apontou pontos a serem corrigidos para a sequência da Série B

Mariano Soso, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Mariano Soso valorizou a capacidade de reação e entrega apresentada pelo Sport na vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, na Ilha do Retiro. Após o resultado que levou o Leão aos 50 pontos e deixou a equipe a dois do Atlético-GO, primeiro integrante do G-6, o treinador destacou a dificuldade do confronto e a força do adversário fora de casa.

Soso classificou o São Bernardo como o melhor visitante da Série B e considerou que os jogadores conseguiram responder ao desafio com uma atuação marcada pelo esforço e pela dedicação. Para o treinador, o resultado também reforça uma característica que ele considera importante no processo de construção da equipe.

“Parabenizar publicamente aos jogadores, que fizeram um grande esforço contra um time complexo, um confronto direto. Mas, o São Bernardo é o melhor time em condição de visitante que tem no campeonato. Então, acho que fizeram uma boa defesa do espírito do Sport”, afirmou.

Apesar da avaliação positiva, o argentino também apontou aspectos que precisam ser corrigidos. O principal deles foi o gol sofrido logo no início do segundo tempo, quando Pedrinho empatou a partida com apenas 46 segundos. Soso também destacou a necessidade de melhorar a atenção desde o início das etapas e citou ajustes realizados durante o confronto.

“Acho que tem muita coisa para melhorar, muita coisa para corrigir, mas falamos de saltar o campo, de entrar no campo com alta atenção. Também fizemos ajustes, principalmente na pressão, que no primeiro tempo o São Bernardo tinha posse de bola, mas acho que fizeram um bom trabalho defensivo e que também geramos no segundo tempo, principalmente, situações para ganhar”, analisou.

Raça rubro-negra

O treinador também valorizou a postura apresentada pelo elenco diante de um adversário que criou dificuldades ao longo da partida. Para Soso, a vitória reforça a disposição do grupo em competir até o fim e sustentar uma identidade dentro de campo.

“O time fez uma nova demonstração de que vai jogar com coragem, que vai jogar com muita dedicação e, principalmente, fala de proteger o espírito da história do Sport”, destacou.

O resultado mantém o Sport na disputa pelo G-6, mas Soso sabe que a equipe ainda precisa evoluir para transformar a aproximação em uma presença efetiva entre os primeiros colocados. A sequência de jogos passa a ser determinante para o objetivo rubro-negro na reta final da Série B.

Concorrência no elenco

Outro ponto abordado pelo técnico foi a disputa por espaço dentro do elenco. Soso afirmou que valoriza a estrutura disponível e considera o grupo competitivo e saudável, ressaltando que as mudanças na escalação estão ligadas ao rendimento dos jogadores e à necessidade de manter determinados comportamentos em campo.

“Em relação ao posicionamento, sou um treinador que valoriza a estrutura do time que tem na frente. Acho que é um grupo muito competitivo e muito saudável, e isso para o propósito que temos é muito importante”, explicou.

Para o argentino, mais importante do que quem começa cada partida é a capacidade de a equipe manter o que é trabalhado durante a semana.

“Independente de quem jogue, as mudanças, o time tem que aprofundar comportamentos que acho que dão certo e que fazem parte do processo. As mudanças têm relação ao rendimento, têm relação a que você está jogando muito. Independente de quem jogue, é muito bom que o time sustente comportamentos”, completou.

O Leão volta a campo no domingo (11), contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 33ª rodada.