Sport x São Bernardo: PMPE terá 686 policiais na segurança da partida na Ilha do Retiro

Leão enfrenta o time paulista nesta terça-feira (6), às 19h30, pela 32ª rodada da Série B; mais de 15 mil ingressos já foram vendidos

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) contará com 686 policiais na operação de segurança para a partida entre Sport e São Bernardo, nesta terça-feira (6), às 19h30, na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 32ª rodada da Série B.

Na área interna do estádio, serão 23 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães). O efetivo será responsável pela segurança dentro da Ilha do Retiro durante o confronto.

Já a área externa e as principais vias de acesso ao estádio terão 663 policiais sob o comando do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM). O efetivo fará o policiamento e a segurança dos torcedores antes, durante e após a partida.

As estações de metrô e os Terminais Integrados de Passageiros também contarão com guarnições da PMPE. A medida tem como objetivo inibir possíveis atos de vandalismo e garantir a segurança dos torcedores no deslocamento para o jogo.

Monitoramento

Toda a operação será acompanhada por oficiais da Polícia Militar por meio das câmeras de segurança do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

Para o confronto, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos. Três setores da Ilha do Retiro estão esgotados, de acordo com as informações divulgadas para a partida.

Situação do Sport

O Sport entra em campo ocupando a nona colocação da Série B, com 47 pontos. O Leão está cinco pontos atrás do Atlético-GO, que atualmente abre o G-6 da competição.

Após vencer o Athletic por 2 a 1 fora de casa, o time treinado por Mariano Soso quer seguir lutando pelo acesso à Série A.



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