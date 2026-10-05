Sport tem maior torcida de Pernambuco, segundo pesquisa do Datafolha

O estudo foi realizado em maio e divulgado após o primeiro turno das eleições de 2026

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

No embalo das pesquisas eleitorais para o pleito de 2026, o instituto Datafolha também realizou uma pesquisa sobre futebol para apontar as maiores torcidas do estado de Pernambuco. Realizado em maio, o estudo foi divulgado apenas nesta segunda-feira (5), um dia após o primeiro turno das eleições.

Segundo o Datafolha, o Sport tem a maior torcida entre os pernambucanos, com 30% da preferência do total de entrevistados. Em segundo lugar aparece o Santa Cruz, com 13%.

Após o Leão da Ilha e a Cobra Coral, a pesquisa revela a presença de times de fora do estado. Em 3º lugar, aparece o Flamengo, com 9%. Na sequência, estão o Corinthians, com 7%, e o Palmeiras, com 5%.

Completando o Trio de Ferro, o Náutico aparece na 6ª posição da lista, com 4% da preferência total, empatado com o São Paulo. A Seleção Brasileira aparece com 3%, enquanto o Vasco tem 1%.

Outros times foram citados por 1% dos entrevistados, enquanto 21% responderam não ter preferência por nenhum time. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, e foram entrevistadas 1.022 pessoas.

Pesquisa das torcidas em Pernambuco realizada pelo Datafolha:

1º lugar: Sport (30%)

2º lugar: Santa Cruz (13%)

3º lugar: Flamengo (9%)

4º lugar: Corinthians (7%)

5º lugar: Palmeiras (5%)

6º lugar: Náutico e São Paulo (ambos com 4%)

7º lugar: Seleção Brasileira (3%)

8º lugar: Vasco (1%)

Outro time: 1%

Nenhum: 21%

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