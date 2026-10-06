Sport x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações pela 32ª rodada da Série B

Rubro-Negro abre a 32ª rodada nesta terça-feira (6), na Ilha do Retiro, e pode reduzir distância para o G-6

Elenco do Sport em jogo na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport tem mais uma oportunidade para embalar na reta final da Série B e entrar de vez na disputa por uma vaga nos playoffs da competição. O Leão recebe o São Bernardo nesta terça-feira (6), às 19h30, na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada, em confronto que abre a rodada.

Com 47 pontos e na nona colocação, o Rubro-Negro pode reduzir para dois pontos a distância para o G-6 em caso de vitória. O sexto colocado atualmente é o Atlético-GO, que soma 52 pontos. De acordo com a UFMG, o Sport possui 11,7% de chances de terminar a Série B entre os seis primeiros.

O São Bernardo ocupa a 11ª colocação, com 45 pontos, e ainda tenta transformar o bom momento recente em uma aproximação efetiva do G-6. Tem 4,7% de chances de terminar entre os seis primeiros. A distância para os primeiros colocados é maior, mas uma vitória na Ilha do Retiro pode recolocar o clube do ABC Paulista na briga.

SPORT

O Sport venceu o Athletic por 2 a 1, em São João del-Rei, e recuperou a confiança após a dura derrota para o Náutico. O resultado fora de casa manteve o Leão próximo da parte de cima da tabela e aumentou a importância do confronto diante do São Bernardo, que também chega ao Recife em busca de uma arrancada na reta final.

O Rubro-Negro chega ao confronto com duas vitórias nas últimas três partidas e terá mais uma oportunidade de construir uma sequência positiva sob o comando de Mariano Soso. Em cinco jogos à frente do Leão, o treinador argentino ainda não conseguiu emendar duas vitórias consecutivas.

Depois de superar o Athletic fora de casa, o objetivo agora é repetir o resultado e, pela primeira vez desde a chegada de Soso, construir uma 'dobradinha de triunfos'. A possibilidade de encurtar a distância para o G-6 aumenta ainda mais o peso dos três pontos na Ilha do Retiro.

Para a partida, Patrick de Paula deve ser a principal novidade na escalação. O meio-campista vem apresentando evolução nas últimas partidas e pode iniciar como titular pela primeira vez desde que desembarcou no Recife.

A mudança acontece também pela ausência de Biel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Leão ainda tem dúvidas sobre os retornos de Fernando Sobral e Diego Hernández. O volante segue em tratamento de uma contratura lombar e é pouco provável que esteja à disposição nesta terça-feira. Situação semelhante vive Hernández, que ficou fora contra o Athletic por conta de lombalgia.

SÃO BERNARDO

O São Bernardo chega à Ilha do Retiro em um momento positivo. O Tigre está invicto há quatro partidas, com três vitórias e um empate, e ganhou confiança para a reta final da Série B. No compromisso mais recente, a equipe paulista venceu o CRB por 3 a 1, em casa.

Com 45 pontos, o São Bernardo aparece na 11ª colocação e precisa de uma arrancada para se aproximar do grupo dos seis primeiros. A equipe comandada por Vinícius Bergantin encara o Sport como uma oportunidade de somar três pontos fora de casa e diminuir a distância para a parte de cima da tabela.

Para o duelo, o técnico pode promover o retorno do zagueiro Augusto. O defensor cumpriu suspensão e pode formar uma trinca defensiva ao lado de Luizão e do experiente Jemerson.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí Lopes; Willian Oliveira, Patrick de Paula e Juan Alano; Barletta, Carlos De Pena e Neto Pessôa. Técnico: Mariano Soso.

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Augusto, Jemerson e Luizão; Rodrigo Ferreira, Foguinho, Dudu Miraíma e Mário Sérgio; Fabrício Daniel, Felipe Garcia e Pedrinho. Técnico: Vinícius Bergantin.



Local: llha do Retiro, no Recife

Horário: 19h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Raimundo Rodrigues De Oliveira Junior (CE)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Elson Araujo da Silva (MA)

Quarto Árbitro: Maximiniano Fagundes De Assunção (PE)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (PE)

Transmissão: Disney+ (streaming)