Confronto direto na 32ª rodada abre chance do Sport encostar de vez no G-6; confira duelos

Além de vencer o São Bernardo, na Ilha do Retiro, na abertura da 32ª rodada, o Sport precisa torcer por derrota do Atlético-GO, que visita o CRB, para reduzir de cinco para dois pontos a distância para o G-6 da Série B

Chrystian Barletta. atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro abre uma boa oportunidade para o Sport dar um passo importante para encurtar a distância do G-6.

Com 47 pontos, a cinco do 6º colocado, o Atlético-GO, o Leão precisa fazer o seu dever de casa e vencer o São Bernardo, na Ilha do Retiro, na abertura da rodada, nesta terça-feira (6), às 19h30. Goiás x Athletic e Ponte Preta x Juventude também entram em campo na mesma noite.

Mas é em uma partida da quarta que as atenções dos rubro-negros estarão voltadas. O Atlético-GO tem uma parada dura contra o CRB, no Rei Pelé. Trata-se de um confronto direto. Os alagoanos têm 48 pontos, na 7ª colocação.

Um vitória do CRB reduziria a distância do Sport do G-6 de cinco para dois pontos (52 a 50). Em caso empate, a diferença seria de três (53 a 50).

Outro jogo da quarta que merece uma secada da torcida do Sport é o do Operário-PR, também com 48 e na 8ª posição. O Fantasma recebe o Botafogo-SP, em Ponta Grossa.

América-MG x Fortaleza, Vila Nova x Cuiabá, Avaí x Londrina, Náutico x Novorizontino e Ceará x Criciúma completam a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.