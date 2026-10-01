Sport vence o Athletic-MG fora de casa e ganha fôlego na briga pelo G-6 da Série B

Neto Pessôa e Carlos De Pena marcaram para o Leão, que venceu por 2 a 1 e chegou aos 47 pontos na Segundona

Carlos De Pena, meia-atacante do Sport (Maik Ribeiro/SCR)

O Sport venceu o Athletic por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (1º), na Arena Sicredi, em São João del-Rei, pela abertura da 31ª rodada da Série B.

O Leão construiu a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Neto Pessôa e Carlos de Pena, depois de Kauan Rodrigues empatar momentaneamente para os donos da casa. Na segunda etapa, o time rubro-negro suportou a pressão mineira e teve grande atuação de Thiago Couto para garantir os três pontos.

Com a vitória, o Sport chegou aos 47 pontos e permanece na nona colocação, mas diminuiu para apenas dois pontos a distância para o Atlético-GO, que abre o G-6, com 49. O resultado recoloca o Leão mais próximo da zona de classificação aos playoffs de acesso à Série A e dá novo impulso à equipe após a derrota por 3 a 1 para o Náutico no Clássico dos Clássicos.

A equipe leonina agora terá a oportunidade de dar continuidade à reação diante de sua torcida. O próximo compromisso será contra o São Bernardo, na terça-feira (6), às 19h30, na Ilha do Retiro. A partida terá a presença da torcida rubro-negra. A punição aplicada pelo STJD em razão da confusão no jogo contra o CRB deve ser cumprida posteriormente, nos dois jogos seguintes do Sport como mandante.

O JOGO



O primeiro tempo foi movimentado em São João del-Rei. O Sport tomou a iniciativa desde os primeiros minutos e pressionou o Athletic, principalmente nas bolas paradas. Depois de três escanteios em sequência, o Leão encontrou o caminho do gol aos 13 minutos.

Juan Alano cobrou escanteio na direção da marca da cal, e Neto Pessoa apareceu para cabecear no canto, sem chances para Luan Polli. O atacante, que ganhou a vaga de Pedro Perotti entre os titulares, colocou o Sport em vantagem.

O gol despertou o Athletic, que passou a encontrar mais espaços e chegou ao empate aos 23 minutos. Depois de um bate-rebate na área, Kauan Rodrigues aproveitou a sobra e finalizou no canto para deixar tudo igual.

O Sport, porém, voltou a ficar na frente dez minutos depois. Aos 33, Claudinho cruzou para a área e Carlos de Pena, que havia entrado no lugar do lesionado Marlon Douglas, chegou de trás para cabecear firme e fazer o segundo gol rubro-negro.

Na reta final da primeira etapa, o Athletic pressionou em busca do empate. Foi quando Thiago Couto começou a aparecer de forma decisiva. Aos 43, Aponzá ganhou pelo alto e cabeceou forte no canto, mas o goleiro do Sport se esticou para fazer uma grande defesa. Pouco depois, Couto novamente trabalhou em chute de longa distância.

SEGUNDO TEMPO



Depois dos três gols da primeira etapa, o segundo tempo teve um ritmo mais controlado. O Sport baixou as linhas e passou a priorizar a proteção da vantagem, enquanto o Athletic rodava a bola e buscava espaços diante da defesa bem posicionada do Leão.

O time pernambucano ainda teve oportunidades para ampliar. Aos cinco minutos, Patrick de Paula encontrou Carlos de Pena, que puxou para a perna esquerda e finalizou cruzado, passando perto da trave.

O Athletic respondeu principalmente com finalizações de fora da área e bolas levantadas para a região da pequena área. Aos 14, Kauan Rodrigues bateu de longe, mas Thiago Couto encaixou no meio do gol.

Na reta final, o goleiro rubro-negro voltou a ser decisivo. Aos 45, Max cortou da esquerda para o meio e soltou uma pancada. Thiago Couto fez outra boa defesa e evitou que o Athletic chegasse ao empate.

O time mineiro ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas o Sport conseguiu sustentar o resultado construído na primeira etapa. A vitória por 2 a 1 leva o Leão aos 47 pontos e deixa a equipe a apenas dois do G-6, abrindo uma nova perspectiva na reta final da Série B.











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FICHA DA PARTIDA

ATHLETIC-MG: Luan Polli; Douglas Pelé (Dixon Vera), Belezi, Jhonatan Silva e Enzo (Bruninho); João Miguel (Felipe Negrucci), Kauan Rodrigues, Yago Santos (Yarlen), Kauan Lindes e Pedro Oliveira (Aponzá); Max. Técnico: Alex de Souza.

SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí Lopes; Willian Oliveira, Biel (Zé Gabriel) e Juan Alano (Patrick de Paula); Barletta, Marlon Douglas (Carlos De Pena/Edson Lucas) e Neto Pessôa (Perotti). Técnico: Mariano Soso.

Local: Arena Sicredi, em São João Del Rei

Horário: 20h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

Quarto Árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Gols: Neto Pessôa (13'/1ºT), Kauan Rodrigues (23'/1ºT), Carlos De Pena (33'/1ºT)

Cartões amarelos: Max (ATH), Kauan Lindes (ATH); Biel (SPT), Carlos De Pena (SPT)

Público: 2.837 torcedores

Renda: R$ 29.680,00