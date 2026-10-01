Carrasco do Sport no Brasileiro, Hoffman Túlio assume comando da equipe feminina rubro-negra

Após a queda da técnica Macarena Deichler, o Sport foi atrás de Hoffmann para tentar o acesso à primeira divisão no ano de 2027

Hoffmann Túlio é anunciado como novo treinador da equipe feminina do Sport ( Geraldo Rodrigues/SCR)

O Sport anunciou, nesta terça-feira (29), o técnico Hoffmann Túlio como novo comandante da equipe feminina do Leão da Ilha.

Após a queda da ex-técnica Macarena Deichler, no começo do mês de setembro, as buscas por um(a) novo(a) treinador(a) se tornaram prioridade no Leão. Para assumir o cargo da chilena, o Sport trouxe Hoffmann Túlio.

Técnico que foi carrasco do time pernambucano na última edição da Série A2, quando comandava o Itabirito, vencendo o clube rubro-negro por 3 x 0 no agregado ainda na 3ª fase e acabando com o sonho do acesso.

Túlio chega ao Sport para conseguir aquilo que ele acabou impedindo neste ano, o acesso à Série A1. Ele tem quatro acessos no currículo por Cruzeiro, Atlético-MG, Fluminense e Itabirito, além de títulos estaduais por América-MG, Cruzeiro e Atlético-MG.

O treinador já iniciou seus trabalhos com a equipe nesta quarta-feira (30), visando a disputa do acesso à primeira divisão em 2027, ano da Copa do Mundo Feminina do Brasil.