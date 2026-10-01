Ex-presidente do Sport revela bastidores do título 1987 e entrevero com dirigente do Flamengo

Convidado do podcast Futebol Diario, ex-presidente detalhou a defesa jurídica do campeonato, a pressão da arbitragem e a rivalidade com o Flamengo

Ex-presidente do Sport revela bastidores do título Brasileiro de 87 e entrevero com dirigente do Flamengo. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Homero Lacerda, ex-presidente do Sport, foi o convidado do podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, desta quinta-feira (1º).

Durante a entrevista, o ex-mandatário detalhou as batalhas nos tribunais para garantir o título brasileiro de 1987 e relembrou os bastidores com a arbitragem.

TÍTULO DE 1987

Para Homero, a insistência do Flamengo em contestar a taça foi fundamental para blindar o Leão juridicamente.

Ele afirmou que o ex-presidente do clube carioca, Márcio Braga, acabou sendo uma peça que favoreceu o Sport.

"A melhor coisa do mundo que aconteceu com o Sport foi um cidadão chamado Márcio Braga. Toda vez que ele questionava o assunto, vinha a pauta. O Sport é o único clube campeão brasileiro que foi confirmado em sentença transitada em julgado na primeira, segunda e terceira instância", destacou Homero.

Ainda sobre o título de 1987, Homero revelou como a diretoria do Sport agiu para que o árbitro da semifinal, contra o Bangu, Zé de Aragão, não fosse influenciado por pressão que vinha sofrendo, recebendo-o no aeroporto.

"Entramos no quarto, eu passei a chave na porta para fazer o clima propício. Botei a chave no bolso, sentei em frente dele e disse: 'Olha, a gente tá sabendo que vocês vêm tomar o jogo do Sport. Você não vai fazer nada de errado, mas você vai apitar a melhor partida da sua vida. Capriche, não erre um lateral'", detalhou Lacerda.

Na ocasião, o Sport venceu o Bangu por 3 a 1.

A entrevista completa com Homero Lacerda está disponível no canal do Diario de Pernambuco no YouTube, onde foi transmitida ao vivo.

No Instagram do Esportes DP, os torcedores também podem participar do sorteio de um exemplar do livro de Homero Lacerda: "Coração de Leão", obra que resgata a trajetória do dirigente no Sport.