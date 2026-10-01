Sport anuncia a suspensão de jogo de despedida de Magrão

Segundo o clube, o projeto foi impactado pela MP que impede ações de publicidade, marketing e patrocínio relacionadas à atividade de apostas

Magrão, ídolo e ex-goleiro do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Intitulado “Último Milagre”, o jogo de despedida do ex-goleiro Magrão foi temporariamente suspenso pelo Sport. Segundo o clube, o projeto foi impactado diretamente pela Medida Provisória do Governo Federal que impede ações de publicidade, marketing e patrocínio relacionadas à atividade de apostas.

O Leão da Ilha ainda informou que as partes seguem comprometidas para a realização do evento em uma data futura. O jogo de despedida do ídolo histórico rubro-negro, que contava com a parceria de uma casa de apostas e patrocinadora master do clube, estava marcado para o dia 31 de outubro, às 16h, no gramado da Ilha do Retiro.

Legado de Magrão

Desde a aposentadoria de Magrão, que ocorreu em 2019, o torcedor leonino aguardava uma despedida para o arqueiro que defendeu o clube por 14 anos.

Ao todo, foram 732 jogos com a camisa rubro-negra, período em que conquistou 10 títulos. O mais importante deles foi a Copa do Brasil de 2008, uma conquista que segue inédita no Nordeste.

Confira nota do Sport na íntegra

O Sport Club do Recife, a Betnacional e Magrão comunicam a suspensão temporária do “Último Milagre”, jogo de despedida do ex-goleiro e ídolo do Clube, inicialmente previsto para o dia 31 de outubro.

A decisão ocorre em razão das determinações previstas na Medida Provisória nº 1.394/2026, que, neste momento, restringem ações de publicidade, marketing e patrocínio relacionadas à atividade de apostas, impactando diretamente a realização do projeto nos moldes originalmente planejados.

Lamentamos o impacto dessa mudança sobre uma iniciativa criada para celebrar a trajetória de Magrão e reconhecer sua importância para a história do Sport.

As partes seguem comprometidas com a realização da homenagem e esperam poder proporcionar à torcida rubro-negra, tão logo seja possível, o momento especial que esse grande ídolo merece.

Novas informações sobre o projeto serão divulgadas oportunamente.



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