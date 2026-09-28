Cenário do Sport na Série B: Leão vê chances de acesso caírem para 6,8% após derrota no clássico

Com apenas 6,8% de chance de subir, Rubro-Negro enfrenta uma sequência de confrontos diretos na reta final da Série B

Cenário do Sport na Série B: freio no clássico e matemática contra o acesso. (Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife. )

A derrota do Sport para o Náutico no clássico freou o ímpeto do Rubro-Negro na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com Mariano Soso no comando, o time tem 50% de aproveitamento em quatro partidas: são duas vitórias e duas derrotas.

Agora, o Leão da Ilha está a cinco pontos do G-6 e, segundo o site Chance de Gol, tem apenas 6,8% de chance de alcançar o play-off de acesso à Série A.

Na sequência da competição, o Sport enfrenta rivais diretos na briga pela classificação, incluindo o duelo fora de casa contra o Athletic — que está a dois pontos do Rubro-Negro —, já na próxima rodada.











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A derrota do Sport por 3 a 1 para o Náutico passou diretamente pelas escolhas de Mariano Soso.

No Podcast Futebol Diario desta segunda-feira (28), a bancada avalia que, ao sacar o volante Fernando Sobral no intervalo, na tentativa de buscar a vitória, o técnico argentino desestruturou o meio-campo e expôs o sistema defensivo rubro-negro nos Aflitos.

O segundo gol do Timbu veio aos três minutos do segundo tempo, logo após a volta do intervalo.

O programa completo está disponível no canal do Diario de Pernambuco no YouTube, onde o Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h.