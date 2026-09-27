Sport chega a quinta derrota consecutiva como visitante e mira mudar retrospecto na Série B

O revés de 3 a 1 no clássico contra o Náutico veio acompanhado de uma sequência incômoda para o Sport

Equipe do Sport antes de partida nos Aflitos (Sandy James / DP Foto)

A derrota amarga para o Náutico por 3 a 1 no Clássico dos Clássicos do último sábado (26), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, veio acompanhada de uma sequência incômoda para o Sport. O Leão da Ilha chegou ao quinto jogo consecutivo sendo derrotado como visitante na Série B.

Antes do revés contra o Timbu, o clube rubro-negro acumulava resultados negativos fora de casa frente a Avaí, Novorizontino, Ceará e CRB. Todas as derrotas anteriores foram exatamente pelo mesmo placar: 2 a 1.

Buscando se reabilitar na competição, o time do técnico Mariano Soso terá a oportunidade de mudar o retrospecto como visitante já na próxima rodada. Nesta quinta-feira (1º), o Sport visita o Athletic-MG, às 20h30, em São João del-Rei.

A última vitória leonina longe dos seus domínios foi contra o Vila Nova, ainda no dia 8 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada da Segundona. Os últimos resultados fizeram o clube rubro-negro se tornar apenas o 12º colocado na campanha como visitante, com 16 pontos e um aproveitamento de 35,6% em 15 jogos.

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