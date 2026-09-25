Sport adquire metade da carga de ingressos visitante para clássico contra o Náutico nos Aflitos

Com prioridade para sócios, Rubro-Negro colocará os bilhetes à venda nesta sexta (25), após a operacionalização da bilheteria entre os clubes

Torcida do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport confirmou, na noite desta quinta-feira (24), que adquiriu antecipadamente 50% da carga de ingressos destinada à torcida visitante para o Clássico dos Clássicos contra o Náutico. O duelo será disputado neste sábado (26), às 16h30, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o clube, os ingressos comprados pelo Leão serão colocados à venda na sexta-feira (25), após a conclusão da operacionalização dos sistemas de bilheteria entre as duas equipes. A comercialização terá prioridade para os sócios do Sport.

A outra metade da carga visitante continuará sob responsabilidade do Náutico, clube mandante da partida. Os valores, canais de venda, etapas de comercialização e detalhes sobre a retirada dos ingressos serão divulgados pelo Sport ao longo da sexta-feira, antes da abertura das vendas.

Biometria facial será obrigatória

O Sport também reforçou que o acesso aos Aflitos será realizado exclusivamente por biometria facial. O cadastro deverá ser feito antecipadamente e será obrigatório para a entrada no estádio.

Segundo o clube, não haverá outra forma de acesso ao estádio. Por isso, a recomendação é que os torcedores realizem o cadastro desde já, sem esperar pela compra do ingresso.

O endereço para o cadastro biométrico também será informado pelo Sport na sexta-feira, juntamente com os demais detalhes da venda.

O Sport Club do Recife informa oficialmente que adquiriu, nesta quinta-feira (24), 50% da carga de ingressos disponibilizada à torcida visitante para o clássico deste sábado, no estádio dos Aflitos. A parcela remanescente da carga permanece sob comercialização do time mandante.… pic.twitter.com/aglXgdjOVz — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 24, 2026

Sport havia solicitado aquisição antecipada

A compra de metade da carga foi realizada de forma antecipada pelo Sport, conforme previsto no Manual de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A movimentação ocorre após uma série de tratativas envolvendo os dois clubes e os órgãos de segurança para definir o espaço destinado à torcida visitante nos Aflitos.

O Sport vinha cobrando melhores condições para acomodar sua torcida no estádio após os problemas registrados na final do Campeonato Pernambucano, quando o setor visitante ficou superlotado e houve dificuldade de acesso para parte dos torcedores.