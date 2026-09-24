Sport aparece em lista de clubes que estão devendo ao Cuiabá

Clube pernambucano deve aproximadamente R$ 6 milhões de reais ao dourado pela negociação do lateral Matheus Alexandre, em 2025

Matheus Alexandre, lateral-direito do Sport (Rafael Vieira)

O Cuiabá publicou, na última terça-feira (22), uma nota oficial por meio de suas redes sociais, alegando que a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CRND) atendeu à solicitação do clube feita em maio de 2025, que condena o Santos a pagar R$ 18.616.377,46 ao Dourado.

Mas a cobrança do clube mato-grossense não se restringiu ao Peixe, incluindo na lista de devedores o Sport.

A dívida dos santistas surge devido à venda do zagueiro para o time praieiro, em 2023 e à participação do Cuiabá na revenda do atleta ao Tigres, do México.

“A dívida vem da venda do zagueiro Joaquim ao Santos, em fevereiro de 2023, e da participação do Cuiabá na revenda do atleta ao Tigres, do México. A última parcela venceu em janeiro de 2025. Para facilitar o acerto, o Cuiabá renegociou e abriu mão de parte relevante do que tinha a receber. Mesmo assim, o Santos pagou apenas a primeira das cinco novas parcelas. O Cuiabá acionou a CNRD em maio de 2025, e a sentença levou dezesseis meses para sair”, colocou o clube em sua nota oficial.

Na mesma postagem, a equipe do Mato Grosso cita outros clubes que estão devendo dinheiro, e o Sport está entre uma das equipes.

O clube pernambucano precisa pagar cerca de 6 milhões de reais pela venda do lateral Matheus Alexandre, que jogou no Leão da Ilha em 2025.

“O caso Santos não é isolado:

Corinthians: a dívida pela venda do volante Raniele foi incluída pela própria CNRD em plano coletivo de 24 parcelas trimestrais, até 2031, corrigidas apenas pela inflação e sem juros. São condições extremamente favoráveis ao devedor e duríssimas para o credor. Mesmo assim, a parcela vencida em 17 de julho segue em aberto.

Sport: deve cerca de R$ 6 milhões pela venda do lateral Matheus Alexandre.

Grêmio: o Cuiabá aguarda julgamento sobre a inclusão de um crédito de aproximadamente R$ 900 mil em plano de pagamento coletivo.

Outros clubes também devem valores menores.

Somados, os créditos do Cuiabá contra clubes brasileiros ultrapassam R$ 40 milhões.”

Encerrou o Cuiabá em sua publicação.

