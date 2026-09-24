Presidente do Sport fala sobre setor visitante nos Aflitos: "Não vai se espremer como na final"

Matheus Souto Maior destaca articulação com órgãos de segurança antes do clássico contra o Náutico

Torcida do Sport no setor visitante do Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Paulo Paiva/SCR)

O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, falou sobre a presença da torcida rubro-negra no Clássico dos Clássicos deste sábado (26), contra o Náutico, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Em entrevista ao Pod Resenhar, da TV Guararapes, nesta quinta-feira (24), o mandatário rubro-negro detalhou as tratativas com os órgãos de segurança para evitar que a torcida visitante enfrente problemas semelhantes aos registrados na final do Campeonato Pernambucano.

Segundo o dirigente, o Sport manteve reuniões com a Secretaria de Defesa Social (SDS), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para discutir a operação do clássico. A preocupação principal era garantir que o espaço físico destinado aos rubro-negros fosse compatível com a quantidade de ingressos disponibilizada.

“Nós estamos há duas semanas trabalhando, nos reunindo com SDS, Polícia Militar, Bombeiros, com foco nesse jogo. A ideia era que nós tivéssemos um apoio como nós tivemos de todos esses órgãos para que a nossa torcida não passasse pela mesma dificuldade que nós passamos na final do Pernambucano, onde o espaço destinado para o nosso torcedor foi menor do que a quantidade de ingressos que foi vendida.”

Na volta da decisão do Campeonato Pernambucano, jogo em que o Leão faturou o 46º título estadual, realizada nos Aflitos, o setor destinado à torcida do Sport ficou superlotado e parte dos torcedores enfrentou dificuldades para entrar no estádio.

Matheus Souto Maior relembrou o episódio e afirmou que chegou a ameaçar a realização da partida caso as condições não fossem normalizadas.

“Foi um tumulto grande. Tive que chamar todo mundo, dizendo que não ia ter jogo se fosse daquele jeito, porque grande parte da torcida da gente estava fora do estádio. Isso era inadmissível. E, quando você tem um risco de vida, o jogo perde a importância.”

Para o clássico deste sábado, o presidente confirma que houve uma mudança na demarcação do setor visitante. Segundo ele, a área destinada aos rubro-negros será mais ampla fisicamente, permitindo uma acomodação melhor da torcida.

“Hoje eu estava no quartel conversando sobre esse pedido de ajuda para que tudo aconteça em segurança. Então houve uma demarcação mais larga para nossa torcida. A torcida da gente vai ficar melhor acomodada agora, não vai se espremer como foi lá na final, e isso é bom para nós.”

Redução da capacidade dos Aflitos

A discussão sobre o espaço para a torcida do Sport também está ligada à redução da capacidade autorizada dos Aflitos. O estádio passou a ter capacidade máxima de 16.320 espectadores, o que impactou diretamente a quantidade de ingressos destinada ao setor visitante.

Matheus Souto Maior ressaltou que a definição não partiu dos clubes, mas dos órgãos responsáveis pela segurança e pela vistoria do estádio.

“Agora, de fato, houve uma diminuição na capacidade do Náutico, uma diminuição da capacidade do estádio dos Aflitos. Então isso quem determina não somos nós, não é o Náutico, são os órgãos, Bombeiros.”

O Sport terá 1.632 ingressos, segundo o clube, correspondentes a 10% da capacidade autorizada do estádio. O Náutico, por sua vez, informou anteriormente que a carga visitante seria de 1.623 ingressos após a reestruturação do setor por questões de segurança.

As vendas para a torcida rubro-negra começaram nesta quinta-feira, com ingressos a R$ 250 pela FutebolCard. O clássico está marcado para as 16h30 deste sábado, pela 30ª rodada da Série B.