Náutico inicia venda de ingressos para o clássico contra o Sport; confira valores

O Clássico dos Clássicos deste sábado (26), às 16h30, contará com as duas torcidas no estádio Esportes da Sorte Aflitos

Torcedor do Náutico no estádio Esportes da Sorte Aflitos (Hugo Soares/FPF)

A dois dias do Clássico dos Clássicos deste sábado (26), às 16h30, o Náutico iniciou o check-in de sócios e a venda de ingressos para o duelo contra o Sport. O Timbu divulgou nesta quinta-feira (24) os valores e as principais informações para o jogo que ocorrerá com as duas torcidas no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Os ingressos mais baratos para torcedor alvirrubro estão custando R$ 62,50, enquanto os mais caros chegam ao valor de R$ 180.

O Náutico também divulgou uma promoção para os sócios, com ingressos custando R$ 25 para os setores Hexa e Caldeirão, e R$ 35 para o setor Vermelho. Os ingressos para visitantes custam R$ 250 a entrada inteira.

Os torcedores de Náutico e Sport poderão adquirir os ingressos através do site da FutebolCard (clique aqui), enquanto os associados do Timbu podem garantir presença pela plataforma de sócios (clique aqui). O acesso ao estádio será exclusivamente por biometria facial e crianças de até sete anos e 11 meses têm entrada gratuita.

Confira valores dos ingressos:

Público geral:

Setor Hexa: R$ 125 (inteira) e R$ 62,50 (meia-entrada)

Setor Caldeirão: R$ 125 (inteira) e R$ 62,50 (meia-entrada)

Setor Vermelho: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)

Cadeiras: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada)

Visitantes: R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia-entrada)

Promocionais “Mais Fiel do Nordeste”

Hexa - R$ 25

Caldeirão - R$ 25

Vermelho - R$ 35

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