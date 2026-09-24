Thiago Couto destaca preparação do Sport para enfrentar o Náutico: "Clássico é mais especial"

Thiago Couto, goleiro do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport chega à reta final da preparação para o Clássico dos Clássicos. Depois de uma sequência pesada de partidas pela Série B, o elenco rubro-negro teve pela primeira vez uma semana inteira de trabalho sob o comando de Mariano Soso, período aproveitado para recuperar os jogadores e aprofundar os conceitos do treinador.

O goleiro Thiago Couto destacou justamente a oportunidade de trabalhar por mais tempo com Soso. Para o arqueiro, os dias sem partidas permitiram ao grupo assimilar melhor as ideias do comandante e chegar ao clássico mais preparado.

“Sim, está sendo uma semana muito boa para a gente. É sempre bom ter esse tempo para treinar, recuperar todo mundo dessa sequência de jogos que a gente teve. Foi a primeira semana inteira que o Soso está tendo para trabalhar com a gente. Então está sendo muito bom para a gente aprimorar mais as ideias dele, colocar em prática no dia a dia e se preparar da melhor maneira para fazer um grande jogo.”

Clássico exige preparação diferente

Além do trabalho tático, Thiago Couto ressaltou o peso específico de um clássico. Mesmo com a mudança recente no comando do Náutico, o goleiro entende que o Sport precisa estar preparado para um confronto de alto nível e não pode se deixar levar pelo momento do adversário.

“Clássico já é um jogo mais especial por si só, então a preparação é diferente, eu acredito que das duas equipes. E a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, independente dessa troca no comando.”

A equipe rubro-negra encara o Náutico neste sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B. Além da importância natural do confronto, o clássico marca mais um teste para o Sport na tentativa de consolidar a evolução apresentada desde a chegada do treinador argentino.

O elenco do Leão ainda tem mais um treino na manhã desta sexta-feira (25), ficando em regime de concentração logo depois.

Para Thiago Couto, a ideia é utilizar a reta final para corrigir os problemas apresentados nos últimos jogos e transformar as orientações de Soso em comportamentos dentro de campo.

“Então a gente está focado em fazer a nossa parte da melhor maneira possível, aprimorar o que tem que ser melhorado no dia a dia para que sábado a gente vá lá e consiga fazer um grande jogo.”

Com a preparação encerrada nesta sexta-feira, o Sport terá pela frente o quinto clássico contra o Náutico na temporada. O confronto nos Aflitos também pode representar mais um passo do Rubro-negro na busca pelo acesso à Série A.