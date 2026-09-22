Barletta mantém sequência decisiva e já mira artilharia histórica do Sport na Série B

Atacante chegou aos 14 gols na temporada e tem sido crucial em partidas importantes da campanha em busca do acesso

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

No Sport de 2026, Chrystian Barletta tem assumido um papel de protagonista. Com 11 gols na Série B, o atacante se tornou um dos artilheiros da competição e divide a liderança da artilharia rubro-negra na Segundona com Perotti.

Mais do que a quantidade, porém, chama atenção o peso de suas participações na reta final da competição.

O gol mais recente veio no último sábado (19), diante do Juventude, na Ilha do Retiro. Em um jogo que terminou com vitória rubro-negra por 2 a 1, Barletta marcou um golaço ainda no primeiro tempo para recolocar o Sport na partida.

O lance se soma a uma sequência de atuações em que o atacante apareceu em cenários de pressão e ajudou a equipe a buscar resultados importantes na caminhada em direção ao G-6. No sábado (26), tem pela frente um Clássico dos Clássicos como outra oportunidade de se destacar.

Na temporada, os números são ainda mais expressivos. Barletta já marcou 14 tentos em 2026 pelo Sport, sendo o principal goleador do Leão no ano. É o ano com o maior número de participações em gols da carreira do jogador.

Na Série B, são 11 bolas na rede. E, no retrospecto do clube na competição, o atacante já chegou aos 20 gols, marca que o coloca a apenas dois de alcançar Marcos Aurélio, maior artilheiro do Sport em uma edição da Série B.





Gols nos momentos certos

A importância de Barletta para o Sport não está restrita à tabela de artilheiros. Ao longo da Série B, o atacante construiu uma coleção de gols que ganharam relevância pelo momento em que aconteceram.

Um dos exemplos mais marcantes aconteceu diante do Vila Nova, quando o Sport encerrou um jejum de nove partidas sem vitória. Em um período de pressão sobre a equipe, Barletta apareceu para ajudar o Leão a voltar a vencer e interromper uma sequência que começava a pesar na campanha.

Contra o próprio Juventude, antes do encontro mais recente, o atacante também havia sido decisivo. Em um duelo complicado, marcou um golaço para empatar a partida e recolocar o Sport no jogo. No último sábado, voltou a balançar as redes contra o time gaúcho e participou diretamente da vitória por 2 a 1.

Mas talvez o principal cartão de visitas de Barletta na Série B tenha sido justamente o Clássico dos Clássicos. No primeiro turno, contra o Náutico, nos Aflitos, o atacante marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 e foi o nome do jogo.

Em um confronto de peso e diante do rival, teve atuação determinante para colocar o Sport no topo da competição naquela rodada.

A capacidade de decidir também apareceu no empate por 3 a 3 com o Botafogo-SP. Barletta marcou duas vezes e foi novamente protagonista ofensivo.

Artilharia histórica na Segundona

A fase decisiva da Série B também abriu uma nova corrida individual para Barletta. Desde que desembarcou na Ilha do Retiro em 2024, com 20 gols pelo Sport na competição, o atacante está cada vez mais próximo de entrar no topo do ranking histórico de goleadores do clube na Segundona.

De acordo com levantamento divulgado por Pedão Repórter, do Portal de Esportes, a liderança pertence a Marcos Aurélio, que marcou 22 vezes pelo Sport na edição de 2013. Barletta precisa de mais dois gols para igualar a marca e três para ultrapassá-la.

A perseguição acontece justamente no momento em que cada gol pode ter impacto direto na luta do Sport para se aproximar do G-6 e manter vivo o objetivo de retornar à Série A.

No levantamento dos maiores goleadores do Sport na Série B, Barletta já aparece isolado na segunda posição, à frente de nomes importantes da história recente do clube. Vágner Love e Marcelinho Paraíba marcaram 18 vezes cada, enquanto Fumagalli e Guilherme balançaram as redes em 17 oportunidades.