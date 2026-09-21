Quatro clássicos e histórias distintas: o retrospecto do Sport contra o Náutico em 2026

Rubro-Negro já enfrentou o rival quatro vezes em 2026, em cenários que vão de um time Sub-20 goleado a uma vitória que já colocou o Leão na liderança da Série B

Pedro Perotti, centroavante do Sport, e Betão, zagueiro do Náutico (Paulo Paiva/SCR)

O quinto Clássico dos Clássicos de 2026 se aproxima com um Sport diferente daquele que entrou em campo nas quatro primeiras partidas contra o Náutico nesta temporada.

Neste sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, o Rubro-Negro reencontra o rival pela 30ª rodada da Série B carregando um momento de reação na competição e a possibilidade de transformar a arrancada recente em uma aproximação ainda maior do G-6.

Até aqui, os encontros entre Sport e Náutico tiveram praticamente uma história própria. Foram quatro partidas, com contextos diferentes e personagens distintos em cada capítulo. Houve goleada alvirrubra, empate com seis gols, uma vitória rubro-negra incontestável em uma final e, por último, um triunfo que colocou o Sport na liderança da Série B.

O retrospecto recente, portanto, não pode ser analisado apenas pelos números. Cada clássico aconteceu em um momento particular do Sport, com elencos, treinadores e objetivos diferentes.

Atualmente comandado por Mariano Soso, o Leão ocupa a 9ª colocação da Série B, somando 44 pontos. São dois de diferença para o G-6.

NÁUTICO 4 X 0 SPORT - Pernambucano (1ª fase)



O primeiro encontro do ano foi também o que mais destoou dos demais. Ainda em processo de formação do elenco profissional, o Sport optou por levar um time de jogadores das categorias de base para os Aflitos.

A decisão partiu da comissão técnica e da diretoria, em um momento no qual o clube ainda estruturava o grupo que disputaria a temporada.

O resultado foi uma goleada por 4 a 0 para o Náutico. Mais do que o placar, o jogo expôs a diferença de momento entre as equipes. O Náutico criou oportunidades para ampliar a vantagem e controlou boa parte da partida diante de um Sport que utilizava o clássico como uma oportunidade para dar minutos e experiência aos jovens.

SPORT 3 X 3 NÁUTICO - Pernambucano (ida da final)

Pouco depois, o cenário mudou completamente. Na primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, o Sport entrou com sua força máxima e protagonizou um dos jogos mais movimentados da temporada diante do Náutico.

Na Ilha do Retiro, o empate por 3 a 3 deixou a final completamente aberta.

O clássico teve reviravoltas. O Sport, que havia deixado de lado o time de jovens utilizado nos Aflitos, encarava o Náutico com o peso de uma decisão estadual..

O empate também preparou o terreno para o capítulo seguinte, e para uma das atuações mais marcantes do Sport diante do rival em 2026.

NÁUTICO 0 X 3 SPORT - Pernambucano (volta da final)

Se o primeiro clássico nos Aflitos terminou em goleada alvirrubra, a volta da final do Pernambucano contou uma história completamente diferente.

Com Roger Silva no comando, o Sport apresentou uma atuação dominante e venceu o Náutico por 3 a 0, nos Aflitos, para conquistar o título estadual. Foi uma partida em que o rubro-negro mostrou superioridade justamente no território onde havia sido derrotado antes.

Iury Castilho, hoje fora do Leão, foi um dos grandes personagens daquela decisão. O atacante marcou quatro gols nos dois jogos da final e apareceu de forma decisiva nos momentos mais importantes da disputa. O Sport faturava seu 46º título estadual.

SPORT 2 X 0 NÁUTICO - Série B (11ª rodada)

O quarto clássico aconteceu já pela Série B. Desta vez, o Sport voltou a encarar o Náutico em uma competição nacional e contou com o decisivo Barletta.

Com Márcio Goiano no comando, o Leão venceu por 2 a 0, com dois gols do camisa 30, e saiu daquele confronto na liderança da Série B, na 11ª rodada.

Era outro Sport. O time já tinha uma estrutura mais definida, disputava as primeiras posições da competição e utilizou o clássico para confirmar uma campanha que, naquele momento, apontava para um cenário de protagonismo na Série B. Cinco meses depois daquele triunfo, o contexto mudou novamente.

CENÁRIO ATUAL

O Sport não chega aos Aflitos como líder da Série B, tampouco com a mesma posição confortável daquele primeiro turno. O cenário atual é o de uma equipe que passou por mudanças no comando técnico, oscilou durante a competição e agora tenta recuperar terreno na reta final.

A vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, no último sábado, manteve o Leão na nona colocação, com 44 pontos, e deixou a equipe novamente com pontuação próxima do G-6.

Diante de um adversário que brigava na parte de cima da tabela, oresultado também teve peso simbólico. O clássico dos Aflitos será, portanto, mais um teste para medir até onde a reação do Sport pode chegar.