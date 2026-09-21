Homem de 28 anos se apresentou espontaneamente na Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva, acompanhado do advogado; prisão foi determinada pela Justiça de Alagoas

Torcedor do Sport acusado de agredir policial no Rei Pelé é preso no Recife (Divulgação/PCPE)

O torcedor do Sport acusado de agredir um policial militar durante a partida contra o CRB, no dia 15 de setembro, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, teve o mandado de prisão cumprido nesta segunda-feira (21), no Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o homem, de 28 anos, se apresentou espontaneamente na Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE/PCPE), acompanhado de seu advogado.

O mandado de prisão foi expedido pela 12ª Vara Criminal da Capital do Estado de Alagoas. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, após a adoção dos procedimentos legais cabíveis, o torcedor será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

A prisão ocorre após a repercussão das imagens da confusão registrada nas arquibancadas do Rei Pelé. O torcedor havia sido identificado a partir dos vídeos que mostram o momento em que um policial militar é agredido durante a ocorrência.

O advogado Ivison Tavares informou, por meio das redes sociais, que o cliente teve a prisão cumprida na capital pernambucana e que a defesa agora irá se habilitar no processo.

“Comunico que aquele jovem identificado nos vídeos, que estão sendo amplamente divulgados nas redes sociais, se apresentou espontaneamente, mesmo ciente de que pesava em seu desfavor o mandado de prisão, e teve essa prisão cumprida aqui no Recife. A defesa agora, ciente do número do processo, enfim, vai se habilitar nos autos do processo, analisar e fazer a defesa pertinente. Então, ficamos na expectativa aí que o rigor da lei seja aplicado, com todas as suas proporções sendo aplicadas, e vamos continuar”, informou a defesa.

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou que o homem se apresentou acompanhado do advogado e informou que ele será submetido à audiência de custódia.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP-AL), uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar de Alagoas e Pernambuco resultou no cumprimento da ordem judicial.











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Ocorrido no Rei Pelé

A partida entre CRB e Sport terminou marcada por uma confusão nas arquibancadas. Torcedores da principal organizada do clube pernambucano tentaram avançar para o espaço destinado à torcida do CRB, provocando uma reação e dando início aos confrontos.

A Polícia Militar de Alagoas interveio para separar os grupos e controlar a situação. Durante a ação, foram utilizadas bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e bombas de efeito moral.

Policiais que atuavam na segurança do estádio também foram alvo de agressões com chutes, socos e pontapés. Diante do avanço da confusão, equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foram deslocadas para reforçar a operação.

A movimentação provocou correria entre torcedores que não participavam dos confrontos. Com o gás espalhado pelas arquibancadas e a intervenção policial, parte do público deixou os setores às pressas para se afastar das áreas de conflito.

Após a ocorrência, dezenas de torcedores foram conduzidos à Central de Flagrantes de Maceió. Foram confeccionados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) para investigação da Polícia Civil, e os envolvidos foram posteriormente liberados.

Desde o episódio, a Polícia Militar de Alagoas havia informado que os responsáveis por agressões contra agentes de segurança e atos de vandalismo seriam identificados e responsabilizados conforme a legislação.