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VIOLÊNCIA

Torcedor do Sport acusado de agredir policial no Rei Pelé é preso no Recife

Homem de 28 anos se apresentou espontaneamente na Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva, acompanhado do advogado; prisão foi determinada pela Justiça de Alagoas

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/09/2026 às 20:45

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Torcedor do Sport acusado de agredir policial no Rei Pelé é preso no Recife/Divulgação/PCPE

Torcedor do Sport acusado de agredir policial no Rei Pelé é preso no Recife (Divulgação/PCPE)

O torcedor do Sport acusado de agredir um policial militar durante a partida contra o CRB, no dia 15 de setembro, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, teve o mandado de prisão cumprido nesta segunda-feira (21), no Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o homem, de 28 anos, se apresentou espontaneamente na Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE/PCPE), acompanhado de seu advogado.

O mandado de prisão foi expedido pela 12ª Vara Criminal da Capital do Estado de Alagoas. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, após a adoção dos procedimentos legais cabíveis, o torcedor será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

A prisão ocorre após a repercussão das imagens da confusão registrada nas arquibancadas do Rei Pelé. O torcedor havia sido identificado a partir dos vídeos que mostram o momento em que um policial militar é agredido durante a ocorrência.

O advogado Ivison Tavares informou, por meio das redes sociais, que o cliente teve a prisão cumprida na capital pernambucana e que a defesa agora irá se habilitar no processo.

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“Comunico que aquele jovem identificado nos vídeos, que estão sendo amplamente divulgados nas redes sociais, se apresentou espontaneamente, mesmo ciente de que pesava em seu desfavor o mandado de prisão, e teve essa prisão cumprida aqui no Recife. A defesa agora, ciente do número do processo, enfim, vai se habilitar nos autos do processo, analisar e fazer a defesa pertinente. Então, ficamos na expectativa aí que o rigor da lei seja aplicado, com todas as suas proporções sendo aplicadas, e vamos continuar”, informou a defesa.

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou que o homem se apresentou acompanhado do advogado e informou que ele será submetido à audiência de custódia.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP-AL), uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar de Alagoas e Pernambuco resultou no cumprimento da ordem judicial.






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Ocorrido no Rei Pelé

A partida entre CRB e Sport terminou marcada por uma confusão nas arquibancadas. Torcedores da principal organizada do clube pernambucano tentaram avançar para o espaço destinado à torcida do CRB, provocando uma reação e dando início aos confrontos.

A Polícia Militar de Alagoas interveio para separar os grupos e controlar a situação. Durante a ação, foram utilizadas bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e bombas de efeito moral.

Policiais que atuavam na segurança do estádio também foram alvo de agressões com chutes, socos e pontapés. Diante do avanço da confusão, equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foram deslocadas para reforçar a operação.

A movimentação provocou correria entre torcedores que não participavam dos confrontos. Com o gás espalhado pelas arquibancadas e a intervenção policial, parte do público deixou os setores às pressas para se afastar das áreas de conflito.

Após a ocorrência, dezenas de torcedores foram conduzidos à Central de Flagrantes de Maceió. Foram confeccionados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) para investigação da Polícia Civil, e os envolvidos foram posteriormente liberados.

Desde o episódio, a Polícia Militar de Alagoas havia informado que os responsáveis por agressões contra agentes de segurança e atos de vandalismo seriam identificados e responsabilizados conforme a legislação.

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