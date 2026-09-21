Sport formaliza pedido ao Náutico por carga de ingressos e respeito a preço no clássico

Rubro-Negro cita regras da CBF e condições de visibilidade para os visitantes no Clássico dos Clássicos que será disputado nos Aflitos

Torcida do Sport em jogo nos Aflitos (Paulo Paiva/SCR)

O Sport formalizou, nesta segunda-feira (21), um pedido ao Náutico para garantir a presença da torcida rubro-negra no Clássico dos Clássicos do próximo sábado (26). As equipes se enfrentam às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O requerimento também foi encaminhado à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e à Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No documento, o Sport cita o Manual de Competições da CBF e solicita a reserva de 10% da capacidade autorizada do estádio para a torcida visitante. O clube também manifestou interesse em adquirir, de forma antecipada e imediata, 50% da carga destinada aos rubro-negros.



Além do percentual destinado aos visitantes, o Sport reforçou no requerimento a necessidade de respeito às condições estabelecidas para a comercialização dos ingressos. Entre os pontos citados pelo clube estão o preço dos bilhetes, a garantia da meia-entrada e as condições de visibilidade para os torcedores no setor destinado à torcida rubro-negra.

O clube pernambucano afirmou que o pedido tem como objetivo assegurar os direitos de seus torcedores para o confronto.

Até o momento, a nota divulgada pelo Sport registra o encaminhamento formal do requerimento, sem informar uma resposta do Náutico ou dos demais órgãos envolvidos sobre a solicitação.

Clássico pela Série B

Náutico e Sport se enfrentam no sábado, às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B. O confronto acontece na reta final da competição e terá mando de campo alvirrubro.

O Sport chega ao clássico após vencer o Juventude por 2 a 1, na Ilha do Retiro, e seguir na disputa pelas primeiras posições da competição.

Confira o comunicado completo na íntegra:

Visando assegurar os direitos da torcida rubro-negra, o Sport Club do Recife encaminhou, nesta segunda-feira (21), um requerimento formal ao Clube Náutico Capibaribe, com cópia para a Federação Pernambucana de Futebol e a Diretoria de Competições da CBF, referente à partida do dia 26 de setembro, no Estádio dos Aflitos.

Com base no Manual de Competições da CBF, o Clube solicitou a reserva de 10% da capacidade autorizada do estádio para a torcida visitante e manifestou interesse na aquisição antecipada e imediata de 50% dessa carga de ingressos.

O Sport também reforçou que devem ser respeitados os direitos relacionados ao preço dos ingressos, à meia-entrada e às condições adequadas de visibilidade no setor destinado aos rubro-negros.