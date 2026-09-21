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Kervin comemora chance no Sport e retorno ao Brasil após passagem por Israel: ‘Queria voltar’

Atacante venezuelano com passagem pelo Fortaleza estava no Maccabi Tel Aviv desde a última temporada europeia

Ivan Mota

Publicado: 21/09/2026 às 15:07

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Kervin, atacante do Sport /Rafael Vieira/DP Foto

Kervin, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Após estrear pelo Sport na vitória por 2 a 1 diante do Juventude, no último sábado (19), o atacante Kervin Andrade foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (21).

Titular na partida, o ponta, que já havia atuado pelo Fortaleza, estava no futebol de Israel e celebrou o retorno ao Brasil.

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“Assim que recebi a ligação do Sport, foi uma felicidade muito grande para mim. Queria voltar ao Brasil”, disse.

Substituído no intervalo da partida, o jogador de 21 anos também aproveitou para elogiar a torcida.

“É um grande clube, com uma torcida maravilhosa, que, com certeza, todo jogo ajuda o time. Não pensei em nenhum momento antes de vir para cá", afirmou.

Passagem conturbada em Israel

O venezuelano deixou claro que não gostou do período que passou no futebol de Israel, onde defendeu o Maccabi Tel Aviv.

Segundo ele, o momento de guerra que o país vem passando afetou seu futebol. Ao todo, foram 39 partidas no país, com três gols e duas assistências.

“Eu tive uma passagem em Israel que não foi muito boa para minha carreira. É um país que está em guerra. Sou um jogador muito emocional e, se minha cabeça não está bem, acho que não consigo desempenhar bem", declarou. 

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Kervin , Kervin Andrade , série b , Sport
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