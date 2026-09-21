Sport realiza nova edição do Torcedor Nota 10 durante partida contra o Juventude

Estudantes do Cabo de Santo Agostinho são recebidos na ilha do retiro para acompanhar a partida

Sport recebe torcedor nota 10 na partida contra Juventude (Igor Cysneiros / SCR)

O Sport promoveu mais uma edição do Programa Torcedor Nota 10, iniciativa que promove princípios básicos e o incentivo ao esporte para alunos da rede pública de ensino. A ação ocorreu na Ilha do Retiro durante o confronto diante do Juventude.

Nesta edição, estudantes de 7 escolas da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho, em sua maioria alunos com deficiência e seus acompanhantes, vivenciaram uma experiência especial no estádio.

Durante o encontro, o presidente rubro-negro Matheus Souto Maior realizou a entrega dos certificados de participação destinados a cada uma das escolas contempladas. Na chegada, a garotada foi recepcionada com festa pelos mascotes Léo e Nina e encaminhada para o setor de cadeiras de ampliação.

O presidente rubro-negro Matheus Souto Maior destacou a continuidade do compromisso socioeducativo do clube:

“Extremamente feliz em dar sequência ao Programa Torcedor Nota 10, recebendo hoje os estudantes do Cabo de Santo Agostinho. O Sport tem como missão essa formação socioeducativa, garantindo acessibilidade, inclusão e um ambiente saudável para essas crianças vivenciarem o clube.”

O Secretário de Educação do Cabo de Santo Agostinho, Isaltino Nascimento reforçou o impacto social da ação para a rede municipal:

“Muito feliz em estar aqui na Ilha do Retiro ao lado do presidente Matheus. Agradeço essa parceria extraordinária que trouxe os nossos alunos da rede municipal do Cabo. O Programa Torcedor Nota 10 une o esporte, o social e a educação em um verdadeiro golaço de inclusão.”