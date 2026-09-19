Soso exalta "mentalidade" do Sport e resiliência de Ajul na virada sobre o Juventude

Treinador valoriza disciplina no plano de jogo e perseverança do Leão para buscar a vitória na Ilha do Retiro

Mariano Soso, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Para Mariano Soso, a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, neste sábado (19), na Ilha do Retiro, veio através de um Sport forte mentalmente.

O resultado foi consequência direta da postura coletiva apresentada pela equipe diante de um dos principais concorrentes pelo acesso na Série B. O treinador destacou a disciplina dos jogadores para cumprir o plano de jogo, a capacidade de reagir depois de sair atrás no placar e a convicção para continuar buscando a virada.

O argentino ressaltou a força física e a capacidade do adversário nos duelos, mas considerou que o Leão conseguiu responder bem principalmente na organização defensiva. Ao mesmo tempo, a equipe não deixou de ser agressiva e insistente na busca pelo resultado.

“Com muita mentalidade, eu fico muito agradecido ao time. Nossa proposta de jogo, o plano de jogo, eles fizeram com muita disciplina. Mas é um jogo que é um confronto muito difícil. O Juventude é um time muito forte na estrutura e muito forte em duelos”, afirmou Soso.

O treinador também destacou a perseverança do Sport durante a partida e a confiança para continuar atacando mesmo depois de sofrer o gol de Luis Mandaca. Para Soso, a resposta apresentada dentro de campo correspondeu às expectativas criadas para a equipe e também ao que a torcida esperava na Ilha do Retiro.

“Deu certo a organização defensiva, mas o time foi muito perseverante, insistente. E tive muita convicção para jogar na frente. Então, eles representaram muito bem nossas expectativas e também as da torcida”, disse.

Competição interna

Soso também aproveitou a coletiva para reforçar que nenhum jogador tem vaga garantida entre os titulares. O treinador explicou que define a escalação de acordo com o rendimento apresentado pelos atletas e vê a disputa interna como uma ferramenta para elevar o nível do elenco na reta final da Série B.

“Sou um treinador que define a escalação em função do rendimento dos caras. Então, você tem que ter uma competição interna. Tem um elenco que tem muita competição interna e isso aumenta o rendimento dos jogadores”, explicou.

“Hoje tiveram uma boa postura coletiva, mas também acho que, individualmente, o time teve uma boa prestação. Uma semana de preparação e ninguém tem fechado a sua titularidade”, completou.

O treinador também elogiou a qualidade do elenco que encontrou no clube e afirmou que seu papel passa por fortalecer a confiança dos jogadores. Segundo Soso, a união do grupo tem sido um dos elementos importantes para a reação do Sport na competição.

“Encontrei um grupo de jogadores que tem muita qualidade e que eles, como um treinador, você tem que reforçar e eles podem acreditar neles. Agora, o espírito de um time é um espírito forte”, afirmou.

A redenção de Ajul

Um dos personagens da vitória foi Marcelo Ajul. O zagueiro participou diretamente do lance que originou o pênalti convertido por Luis Mandaca, quando o Sport acabou sofrendo o primeiro gol. No segundo tempo, porém, foi justamente Ajul quem marcou o gol da virada rubro-negra, aproveitando lançamento de Augusto Pucci.

Após o gol, o defensor pediu desculpas à torcida do Sport durante a comemoração. Soso valorizou a capacidade de resposta do jogador e tratou o episódio como uma demonstração importante dentro de uma partida marcada pela necessidade de reação.

“Marcelo (Ajul) é um cara tão importante como outros jogadores e ele também deu uma demonstração de resiliência. Ele participou do pênalti, ficou chateado, mas reforçamos a qualidade e isso tem relação com as capacidades dos jogadores. Então, eu sou um treinador que acompanha isso e eu fico muito agradecido a eles.”